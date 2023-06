The San Benito County Broadband Planning Effort: Developing a regional broadband strategy for last mile infrastructure.

The San Benito County Broadband Planning Effort San Benito County Iniciativa del condado para la planeación de banda ancha

Open house attendees take the time to try out the new desktop computers. The EHAT technical center provides free access to 10 computers and a printer with internet access. Photo by Noe Magaña.

Information provided by SBC Business Council

Información disponible en español a continuación

County of San Benito, backed by Economic Development Administration (EDA) funding secured by the Golden State Connect Authority (GSCA), is embarking on the development of a countywide Broadband Strategic Plan. The GSCA is a Joint Powers Authority (JPA) governed by a Board of Directors comprised of elected members of the Board of Supervisors from each of its 40 member counties.

The project will include an analysis of broadband benefits and contributions to local government and local economies and a broadband market, policies and programs, SMART community applications, community needs and digital equity and inclusion analysis. The planning process will include outreach and request for participation of local government, businesses, residents, education, Tribe(s) and military installations.

The County and the consulting team, TeleworX (www.teleworx.com), are requesting community participation by taking the needs assessment survey and internet speed testing. To participate, community members and businesses can submit their answers here: www.cosb.us/services/broadband. Both the survey and the speed testing are available in Spanish and English.

Outcomes of the study will include the identification of underserved populations, priority projects, operational solutions, and grant funding to outline options for high-speed, reliable and affordable broadband connectivity. The project will align the County and Cities with the State of California’s Broadband for All initiative that targets reliable and affordable internet for all Californians.

For any questions regarding this important initiative, please reach out to the consulting team at [email protected] and a member of the project team will get back to you.



El condado de San Benito County, respaldado por los fondos de la Economic Development Administration (EDA) asegurados por Golden State Connect Authority (GSCA), está iniciando el desarrollo de un plan estratégico para la implementación de conectividad de banda ancha en todo el condado. GSCA es una autoridad de poderes mancomunados liderada por una Junta Directiva. Dicha Junta directiva, está compuesta a su vez, por integrantes de la Junta de Supervisores de cada uno de los 39 condados miembros de la organización.

El proyecto incluirá un análisis de los beneficios y contribuciones de la banda ancha para el gobierno y las economías locales y proporcionará un análisis completo del mercado, políticas y programas de banda ancha, aplicaciones the comunidad inteligente, necesidades de la comunidad y equidad e inclusión digital. El proceso de planeación incluye actividades de divulgación para mantener informada a la comunidad y requerirá de la participación activa del gobierno local, empresas, residentes, Tribus y entidades educativas y militares.

El Condado y la consultora encargada del proyecto, TeleworX (www.teleworx.com), solicitan la participación de la comunidad para responder la encuesta de análisis de necesidades y ejecutar una prueba de velocidad. Para participar, las empresas y los miembros de la comunidad deberán ingresar al siguiente enlace: www.cosb.us/services/broadband. La encuesta y la prueba de velocidad están disponibles en español e inglés.

A través de los resultados del estudio, se identificarán las poblaciones que actualmente no cuentan con un servicio de banda ancha apropiado, lo que permitirá la definición de proyectos prioritarios, soluciones operativas y la obtención de un financiamiento para delinear estrategias que aseguren una conectividad de banda ancha confiable, asequible y de alta velocidad. El proyecto alineará al condado y sus ciudades con la iniciativa de Banda Ancha para Todos del Estado de California que busca asegurar una conexión de banda ancha confiable y asequible para todos los Californianos.

Si tiene preguntas relacionadas a esta importante iniciativa, puede ponerse en contacto con la consultora en la siguiente dirección: [email protected] y un miembro del equipo lo atenderá.