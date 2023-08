Information provided by the U.S. Small Business Administration. Informacion en español a continuación.

This week, SBA Administrator Isabella Casillas Guzman announced the agency finalized a rule to increase support to disaster survivors and small businesses needing relief following a federally declared disaster. The rule becomes effective for all disasters declared on or after July 31, 2023.

“The Biden-Harris Administration has prioritized maximizing resources for disaster survivors so that they can successfully recover and build resilience to the effects of climate change that have led to more frequent and costly natural disasters,” said Administrator Guzman. “The SBA’s disaster loan program rule modifications will ensure more flexible and affordable disaster loans are available for small businesses, nonprofits, renters, and homeowners that will allow them to focus on recovering quickly so their communities can survive and thrive again.”

“For the first time in nearly 30 years, accounting for decades of inflation and rising construction costs, SBA is more than doubling the caps for its home disaster loan program. Increasing the loan limits ensures that communities across America have access to sufficient funding to help them rebuild homes, replace personal property, and reopen businesses when disasters strike,” said Bailey DeVries, Associate Administrator for Investment and Innovation and Acting Associate Administrator for Capital Access.

“SBA’s bold new actions continue to reshape our disaster enterprise by unleashing more capital to help devastated communities rebuild and expanding avenues to mitigate against future damage in the face of increasingly frequent and catastrophic disasters,” said Francisco Sánchez Jr., Associate Administrator of SBA’s Office of Disaster Recovery and Resilience. “While bringing the whole of SBA to the effort and inextricably tying recovery to resilience, SBA’s team is also boosting its presence in the field to lead from the ground up and ensure we are meeting the priorities of each community.”

The SBA is also expanding its mitigation assistance to other types of hazards beyond the declared disaster event. Communities are often under threat from multiple types of hazards, including hurricanes, floods, tornadoes, wildfires, earthquakes, and more. Today’s announcement will ensure that property owners can use their disaster loan funds to rebuild stronger and more resilient against multiple types of hazards and not just against a single threat.

In 2022, Administrator Guzman announced that SBA would waive the interest rate for the first year and extend the initial payment deferment period automatically to 12 months for disasters declared on or after Sept. 21, 2022, through Sept. 30, 2023. Today’s announcement makes this change permanent and means SBA will continue to provide much-needed relief to disaster loan borrowers by waiving interest and payments for the first year for all disaster loans beyond Sept. 30, 2023.

Key changes being announced by the SBA include:

Increase Loan Limits for Primary Residence : $200,000 to $500,000 for real estate repair or replacement, contractor malfeasance, refinancing, and mitigation for home disaster loans.

: $200,000 to $500,000 for real estate repair or replacement, contractor malfeasance, refinancing, and mitigation for home disaster loans. Increase Loan Limits for Personal Property: $40,000 to $100,000 for replacement of clothing, furniture, appliances, automobiles, and more for home disaster loans.

$40,000 to $100,000 for replacement of clothing, furniture, appliances, automobiles, and more for home disaster loans. Remove Administrative Limit on Landscaping : Landscaping will be limited to the overall real estate repair limit and not capped at $5,000.

: Landscaping will be limited to the overall real estate repair limit and not capped at $5,000. Increase the Initial Payment Deferral Period: Extending the first payment deferment period from 5 to 12 months for all disaster loans. This change removes the burden for disaster survivors to begin making payments on their disaster loans before communities rebuild and recover.

Extending the first payment deferment period from 5 to 12 months for all disaster loans. This change removes the burden for disaster survivors to begin making payments on their disaster loans before communities rebuild and recover. No Interest Accrual for the First 12 Months: Waives interest accrual for the first year from the date of the initial disbursement for all disaster loans. This change ensures the payment deferral offers a true reprieve as all loans will not accrue interest during deferment. This change reduces the overall cost of the loan to better support full recovery for disaster survivors.

Waives interest accrual for the first year from the date of the initial disbursement for all disaster loans. This change ensures the payment deferral offers a true reprieve as all loans will not accrue interest during deferment. This change reduces the overall cost of the loan to better support full recovery for disaster survivors. Mitigation Disaster Loans: Eliminates a restriction on property owners to only use disaster loan funds to mitigate a “similar” disaster event that caused damage to their home or business. This change gives property owners more options to mitigate future damage from different types of disasters, reducing the need for future financial assistance.

Eliminates a restriction on property owners to only use disaster loan funds to mitigate a “similar” disaster event that caused damage to their home or business. This change gives property owners more options to mitigate future damage from different types of disasters, reducing the need for future financial assistance. Collateral Requirements: SBA is clarifying collateral requirements in the disaster loan program under which blanket liens on business assets that provide no liquidity in the event of default will not be required. This gives SBA more discretion to determine the collateral required for disaster loans.

SBA is clarifying collateral requirements in the disaster loan program under which blanket liens on business assets that provide no liquidity in the event of default will not be required. This gives SBA more discretion to determine the collateral required for disaster loans. Reduce Documents Required to Request Reconsideration: Removes the requirement that businesses submit financial statements with every reconsideration or appeal request for a previously declined application. Currently, SBA requires business loan applicants to provide current financial statements, even if their applications were not declined for lack of repayment ability.

Removes the requirement that businesses submit financial statements with every reconsideration or appeal request for a previously declined application. Currently, SBA requires business loan applicants to provide current financial statements, even if their applications were not declined for lack of repayment ability. Expand Eligibility to Consumer or Marketing Cooperatives: This change aligns disaster lending with SBA’s 7(a) and 504 business loan programs and allows these cooperatives to apply for the Economic Injury Disaster Loan (EIDL) and Military Reservist Economic Injury Disaster Loan (MREIDL) programs.

Esta semana, la Administradora Isabella Casillas Guzmán anunció que la agencia

ha emitido una normativa con el propósito de aumentar el respaldo a los sobrevivientes de

desastres, así a los pequeños negocios que requieren asistencia tras la declaración de un desastre declarado a nivel federal. Dicha norma entrará en vigor y se hará efectiva para todos los desastres declarados el 31 de julio de 2023 o a partir de dicha fecha.

“La administración Biden-Harris ha dado prioridad al brindar el máximo de recursos a los

sobrevivientes de desastres para que puedan recuperarse exitosamente y desarrollar resiliencia ante los efectos del cambio climático, lo cual implica desastres naturales con mayor frecuencia y más costosos” dijo la administradora Guzmán. “Las modificaciones a la normativa del programa de préstamos por desastres de la SBA permitirán otorgar los préstamos por desastre de forma más flexible y asequible, y hacerlos disponibles a pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, arrendatarios y propietarios de vivienda. Con esto vamos a ayudarles a enfocarse en recuperarse rápidamente y que sus respectivas comunidades puedan sobrevivir y desarrollarse nuevamente”.

“Por primera vez en los últimos 30 años y teniendo en cuenta las décadas de inflación y el aumento de los costos de construcción, la SBA va a duplicar ampliamente los límites de su programa de préstamos para viviendas en caso de catástrofe. Aumentar el monto máximo de los préstamos garantiza que cualquier comunidad de los Estados Unidos tenga acceso a fondos suficientes para que se puedan reconstruir viviendas, reemplazar bienes personales y reabrir los negocios cuando se presenta una catástrofe” comentó Bailey DeVries, Administrador asociado de inversiones e innovación y encargada de funciones para el acceso al capital.

Por su parte, Francisco Sánchez Jr., Administrador asociado de la Oficina de la SBA para la

recuperación y resiliencia ante desastres, expresó lo siguiente: “Las nuevas y contundentes medidas de la SBA siguen moldeando nuestra misión, poniendo a disposición más capital para ayudar a las comunidades devastadas a reconstruir y ampliando las vías para mitigar los futuros daños ante desastres cada vez más frecuentes y más catastróficos”. “El equipo de la SBA no solo coordina e integra elementos de toda la agencia en este esfuerzo, también fusiona el aspecto de la resiliencia, sino que también está impulsando su presencia en el terreno para liderar desde el inicio y garantizar que se cumplen las prioridades de cada comunidad.”

La SBA también está ampliando su colaboración para brindar ayuda a otros tipos de amenazas, más allá de los eventos de desastre declarados. Muchas veces las comunidades presentan riesgos diversos como huracanes, inundaciones, tornados, incendios, temblores y más. El anuncio de hoy asegurará que los propietarios de viviendas puedan utilizar los fondos de préstamos por desastre para reconstruir más sólida y resiliente frente a las distintas amenazas y no contra un solo tipo de

riesgo.

En 2022, la Administradora Guzmán anunció que la SBA iba a eximir o excusar el pago de intereses durante el primer año, así como postergar el periodo de pago inicial automáticamente por 12 meses en el caso de los desastres declarados a la fecha de 21 de septiembre de 2022 (o en fecha posterior) hasta el 30 de septiembre de 2023.

El anuncio de hoy consólida esta modificación de manera permanente, lo que implica que la SBA continuará brindando la ayuda tan necesaria a las personas que obtienen préstamos por desastres, eximiendo de intereses y pagos durante el primer año para todos los préstamos por desastres declarados después del 30 de septiembre de este año.

Estos son algunos de los anuncios clave de la SBA: