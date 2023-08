Information provided by Caltrans District 5. Informacion de Caltrans en español a continuación

Caltrans will implement overnight traffic control on the turbo roundabout project at the intersection of State Routes 25 and 156 for two consecutive nights, to begin Wednesday, August 16 during the overnight hours from 7 pm until 5 am and on Thursday, August 17 from 7 pm until 5 am.

The first night will consist of removing protective temporary barriers to place temporary striping (traffic lines) in a new configuration and deactivate the traffic signals to transform it from a four-way signalized intersection to a one-lane roundabout configuration.

Upon reopening on Thursday, August 17, travelers will be required to slow down and yield to traffic already in the roundabout before entering. Travelers will be alerted to the intersection configuration changes upon approach from all directions, via portable message signs, flashing beacons, and rumble strips.

The second night of roadwork will permit crews to place temporary barriers in the middle of the intersection to protect workers during the next phase of turbo roundabout construction.

The single-lane roundabout traffic configuration will remain in place through the end of construction in early 2024, when the new, multi-lane turbo roundabout is opened to the public.

Flaggers will assist drivers with one-way traffic control during the upcoming overnight work and travelers can expect delays of 15 minutes. This single-lane roundabout configuration is necessary to allow crews to complete final work inside the middle of the intersection for the new turbo roundabout.

Speed limits throughout the construction zone continue to be reduced to 35 mph for the safety of construction crews and the traveling public.

This turbo roundabout project will reduce the number and severity of collisions at the intersection of State Routes 25 and 156 where the previous signalized intersection experienced a pattern of broadside and rear end collisions.

The contractor for this $10.9 million construction project is Graniterock of San Jose, CA. This project is anticipated to be completed Spring 2024.

Photo courtesy of Caltrans.

Caltrans implementará control de tráfico durante la noche en el proyecto de rotonda turbo en la intersección de las rutas estatales 25 y 156 durante dos noches consecutivas, a partir del miércoles 16 de agosto durante el horario de la noche desde las 7 p. m. hasta las 5 a. m. y el jueves 17 de agosto a partir de las 7 p. m. hasta las 5 a. m.

La primera noche consistirá en retirar las barreras temporales de protección para colocar franjas temporales (líneas de tránsito) en una nueva configuración y desactivar los semáforos para transformarlo de una intersección semaforizada de cuatro vías a una configuración de rotonda de un carril.

Al reabrir el jueves 17 de agosto, los viajeros deberán reducir la velocidad y ceder el paso al tráfico que ya se encuentra en la rotonda antes de ingresar. Se alertará a los viajeros sobre los cambios de configuración de la intersección al acercarse desde todas las direcciones, a través de señales de mensajes portátiles, balizas intermitentes y franjas sonoras.

La segunda noche de obras viales permitirá a las cuadrillas colocar barreras temporales en medio de la intersección para proteger a los trabajadores durante la próxima fase de construcción de la rotonda turbo.

La configuración de tráfico de la rotonda de un solo carril se mantendrá hasta el final de la construcción a principios de 2024, cuando la nueva rotonda turbo de varios carriles se abra al público.

Los abanderados ayudarán a los conductores con el control del tráfico en un solo sentido durante el próximo trabajo nocturno y los viajeros pueden esperar retrasos de 15 minutos. Esta configuración de rotonda de un solo carril es necesaria para permitir que las cuadrillas completen el trabajo final dentro del medio de la intersección para la nueva rotonda turbo.

Los límites de velocidad en toda la zona de construcción continúan reduciéndose a 35 mph para la seguridad de los equipos de construcción y el público que viaja.

Este proyecto de rotonda turbo reducirá la cantidad y la gravedad de las colisiones en la intersección de las rutas estatales 25 y 156, donde la intersección señalizada anterior experimentó un patrón de colisiones laterales y traseras.

El contratista de este proyecto de construcción de $10.9 millones es Graniterock de San José, CA. Se prevé que este proyecto se complete en la primavera de 2024.