About the local candidates on your 2020 ballot

BenitoLink has gathered information on candidates to help residents make informed choices.

What we did

As part of BenitoLink’s 2020 election coverage and outreach, we requested candidate photos and responses to key questions that may help you decide how to vote.

In a section called About the Candidates, this voter information (in English and Spanish) will remain on BenitoLink’s Your Voice—Your Vote landing page through Nov. 3. Late candidate submissions will be added to the landing page as time permits.

What we asked candidates

Why are you running for office?

What are your goals?

If you could only accomplish one of your goals, what would it be and how would you do it?

Articles

As part of our election coverage, we’ve published reporter Q & As with candidates, with more in the works.

Election Forum Oct. 8

BenitoLink had to change its plans for an in-person election forum, shifting to a recorded format that will be released on Oct 8 at 6 p.m. Hear candidates’ responses to the topics, questions, and solutions contributed by San Benito County residents in six surveys we’ve launched since mid-July. The recording will remain available through Nov. 3.

If you would like to get involved with BenitoLink as a volunteer, become an event sponsor, or have questions, please email yourvoice@benitolink.com.

———

Lo que hizo BenitoLink

Como parte de la cobertura electoral y el alcance de BenitoLink, solicitamos fotos de los candidatos y respuestas a preguntas clave que pueden ayudarlo a decidir cómo votar.

En una sección llamada Acerca de los candidatos, esta información del votante (en inglés y español) permanecerá en la página de destino Tu voz-Tu voto de BenitoLink hasta el 3 de noviembre. *

Que preguntamos a los candidatos

¿Por qué corren para la oficina?

¿Cuáles son tus metas?

Si solo pudiera lograr una de sus metas, ¿cuál sería y cómo lo haría?

Artículos que hemos publicado hasta ahora

También como parte de nuestra cobertura electoral, hemos publicado entrevistas de reporteros con candidatos, y se están preparando más.

Elección 2020: Supervisor del Distrito 2 de la SBC (Kollin Kosmicki y Wayne Norton)

Elección 2020: Supervisor del Distrito 4 de la SBC (Robert Gibson, Mike Mansmith, Keith Snow, Bob Tiffany y Dan Valcazar)

Elección 2020: Distrito 30 de la Asamblea (Robert Rivas y Gregory Swett)

Elección 2020: Distrito Escolar de Hollister, Área de Fideicomisario 2 (Leonard JT Espinoza y Elizabeth Martinez)

Foro Electoral 8 de octubre

BenitoLink tuvo que cambiar sus planes para un foro electoral en persona, cambiando a un formato grabado que se lanzará a las 6 p.m. el día 8. Este es el momento de escuchar las respuestas de los candidatos a los temas, preguntas y soluciones aportadas por los residentes del condado de San Benito en 6 encuestas que lanzamos desde mediados de julio. La grabación permanecerá disponible hasta el 3 de noviembre.

Si desea involucrarse con BenitoLink como voluntario, convertirse en patrocinador de un evento o tiene preguntas, envíe un correo electrónico a yourvoice@benitolink.com.

* Los envíos de candidatos tardíos se agregarán a la página de destino si el tiempo lo permite.