Advisory: Increased COVID-19 infections during flu/cold season

With the flu and cold season underway, county advises to assume symptoms are COVID-19 related.

Information provided by the County of San Benito

Información en español sigue la información en Ingles.

San Benito County Public Health released the following statement on Dec. 10:

As we experience a surge of COVID-19 infections in the community, please remember it is also

flu and cold season. If you are experiencing cold, flu or COVID-19 like symptoms such as:

Sore throat

Cough

New loss of taste or smell

Headache

Nausea

Diarrhea

Muscle or body aches

Fever or chills

Shortness of breath or difficulty breathing

Assume you have COVID-19 and self isolate.

Consider getting tested and follow these C-O-V-I-D steps:

C – CONTACT YOUR JOB. Tell them you are sick – Do not go to work or leave your home.

Most employers are required to provide sick leave benefits.

O – OBSERVE YOUR SYMPTOMS. Note when they start and end. Monitor your symptoms

daily. Fever, chills, worsening cough, muscle pain, headache, sore throat, loss of taste or smell?

Seek medical help if worsening symptoms.

V – VISIT YOUR LOCAL PUBLIC HEALTH WEBSITE for more information

https://hhsa.cosb.us/public-health/covid-19/ and https://valleycovidhelp.com/

I – ISOLATE FROM OTHERS including those in your household. Isolation is one of the

most important things you can do as soon as you have any symptoms. This means separating

yourself from others in your home. If you cannot/do not get tested and are unsure about your

illness, a COVID-19 infection is usually no longer contagious: 10 days after symptoms started,

and no fever for 24 hours, and symptoms are going away, and you are feeling better.

D – DETERMINE YOUR CLOSE CONTACTS. A close contact is anyone who was within six

feet for at least 15 minutes total starting 48 hours before the person began feeling sick until the

time the patient was isolated. This may include co-workers, family members or friends. Tell

them to quarantine for 14 days, monitor for symptoms and consider getting tested.

For updates on COVID-19, check the San Benito County Health and Human Services

Agency website and/or www.COVID19.ca.gov. You can also visit https://valleycovidhelp.com

A medida que experimentamos un aumento de las infecciones por COVID-19 en la comunidad,

recuerde que también es temporada de la influenza y gripe. Si tiene síntomas de la influenza,

gripe o COVID-19 como:

Congestión o secreción nasal

Dolor de garganta

Tos

Nueva pérdida del gusto u olfato

Dolor de cabeza

Náuseas

Diarrea

Dolores musculares o corporales

Fiebre o escalofríos

Falta de aire o dificultad para respirar

ASUMA QUE TIENE COVID-19 Y AUTOAISLESE.

Considere hacerse la prueba y siga estos pasos C-O-V-I-D:

C – CONTACTE A SU EMPLEADOR. Dígales que está enfermo: no vaya a trabajar ni salga de

su casa. La mayoría de los empleadores deben proporcionar beneficios de enfermedad

https://www.dol.gov/general/topic/spanish-speakingtopic

O – OBSERVE SUS SÍNTOMAS. Tenga en cuenta cuándo comienzan y terminan. Monitorea

sus síntomas a diario. ¿Fiebre, escalofríos, tos que empeora, dolor muscular, dolor de cabeza,

dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato? Busque ayuda médica si los síntomas empeoran.

V – VISITE SU SITIO WEB LOCAL DE SALUD PÚBLICA para obtener más información

https://hhsa.cosb.us/public-health/covid-19/ y https://valleycovidhelp.com/

I – IMPORTANTE: AISLARSE DE OTROS, incluidos los de su hogar. El aislamiento es una de

las cosas más importantes que puede hacer tan pronto como tenga algún síntoma. Esto significa

separarse de los demás en su hogar. Si no puede o no se hace la prueba y no está seguro de su

enfermedad, la infección por COVID-19 generalmente ya no es contagiosa: 10 días después de

que comenzaron los síntomas y no tiene fiebre durante 24 horas, los síntomas están

disminuyendo y se siente mejor.

D – DETERMINE SUS CONTACTOS CERCANOS. Un contacto cercano es cualquier persona

que estuvo dentro de los seis pies durante al menos 15 minutos en total, desde 48 horas antes de que

la persona comenzara a sentirse enferma hasta el momento en que el paciente fue aislado. Esto

puede incluir compañeros de trabajo, familiares o amigos. Dígales que se pongan en cuarentena

durante 14 días, controle los síntomas y considere hacerse la prueba.

Para obtener actualizaciones sobre COVID-19, visite el sitio web de https://hhsa.cosb.us/publichealth/covid-19/ y / o www.COVID19.ca.gov . También puede visitar

https://valleycovidhelp.com/