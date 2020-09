BenitoLink gathering resident input for candidates to consider

Residents respond to call for solutions to infrastructure and growth.

In July, BenitoLink launched a project to gather residents’ input related to our local candidate elections this November.

We launched a first survey, asking “What do you want local candidates to be talking about to win your vote?” To date, 143 respondents have shared their opinions. You can read all the responses marked Survey #1 (Encuesta #1 en español) at Your Voice—Your Vote.

To build Survey 2 (Encuesta 2), we focused on solutions to topics mentioned with the greatest frequency in Survey #1. We asked, “What solutions would you offer the candidates to address the challenges of infrastructure and growth?”

Here is what respondents had to say:

Making sure that the county has services and infrastructure available before you over-populate.

We have to make it easy for new businesses to get started and keep in mind that no major job creator will ever arrive in San Benito County until we have sensible ingress/egress for commerce.

Ensure housing for low and moderate income residents. Stop NIMBY growth caps that harm the most vulnerable. Solicit and support new job creating businesses.

Clearly define expectations for appointed Boards like the Planning Commission. Stop appointing Real Estate Agents to the Planning Commissions. In view of State requirement changes, review local codes to find alternative ways to make development conform to local wishes. SJB needs to create a 100 year plan for total replacement of the sewer and water infrastructure and build that sinking fund cost into its rate structure.

Park development, river parkway and support of services for the Pinnacles.

Why are you asking me to offer solutions, which require knowing sufficient facts and knowledge about the issues that our representatives have. My suggestions to candidates are these: Do your homework. Know what you’re talking about. Work towards a compromise, not a “my way or nothing.” Leave the rhetoric and politics at home.

Developers pay. They profit. Taxpayers suffer the consequences. 4 lane roads. 4,000 students on SBHS too many? Yes!

Strict oversight to prevent corruption in spending and prioritizing projects.

In my opinion, if we don’t fix our crumbling infrastructure immediately, we will always be playing catch-up and we will never have an adequate infrastructure. I completely understand that growth is going to happen; however, it is extremely important that the infrastructure is developed along with the building of new subdivisions.

Grow up. The sniping on the city council is ridiculous.There can be no coming to terms with the ever-growing issues with the city of Hollister if the council can’t speak to one another like adults.

Will you [vote] to pass term limits?

Invigorate local hydrology programs to locate and preserve all the freshwater we can derive from local sources, and promote water education and preservation practices for both ag and homes.

Stop Building

Bring back industrial type business to San Benito County and not just retail or fast food. Also, PLEASE put a growth moratorium on housing until we can fix our infrastructure.

Spend the money you have received for development fees on improving roads and addressing the impact that additional people, cars, and general crowding that is a result of new development. People need more and better services and shopping opportunities if you want us to shop locally.

More surveys to be released soon will focus on other areas of residents’ concerns identified in the initial data: civility and accountability in government; law enforcement; COVID-19; public art and beautification; schools; and preservation.

BenitoLink thanks the many respondents for engaging in the democratic process and letting local candidates know what’s on your mind. If you would like to join the BenitoLink Election Forum committee, volunteer for upcoming election forums, become an event sponsor, or have questions, please email yourvoice@benitolink.com.

There’s still time to respond to Survey 1 (Encuesta 1) and Survey 2 (Encuesta 2). BenitoLink will continue to post results on the Your Voice-Your Vote landing page.

———

En julio, BenitoLink lanzó un proyecto para recopilar los comentarios de los residentes relacionados con nuestras elecciones de candidatos locales en noviembre.

Lanzamos una primera encuesta, preguntando “¿De qué quieres que hablen los candidatos locales para ganar tu voto?” Hasta la fecha, 143 encuestados han compartido sus opiniones. Puede leer todas las respuestas marcadas Encuesta # 1 en Tu Voz — Tu Voto.

Para construir la Encuesta 2, nos enfocamos en soluciones a los temas mencionados con mayor frecuencia en la Encuesta #1. Preguntamos: “¿Qué soluciones ofrecería a los candidatos para abordar los desafíos de la infraestructura y el crecimiento?”

Esto es lo que dijeron los encuestados:

Asegurarse de que el condado tenga servicios e infraestructura disponibles antes de que se sobrepoble.

Tenemos que facilitar el inicio de nuevas empresas y tener en cuenta que ningún creador de empleo importante llegará al condado de San Benito hasta que tengamos una entrada / salida sensata para el comercio.

Garantizar viviendas para residentes de ingresos bajos y moderados. Detenga los límites de crecimiento de NIMBY que dañan a los más vulnerables. Solicitar y apoyar nuevas empresas generadoras de empleos.

Defina claramente las expectativas para las juntas nombradas como la Comisión de Planificación. Deje de nombrar agentes inmobiliarios para las comisiones de planificación. En vista de los cambios en los requisitos estatales, revise los códigos locales para encontrar formas alternativas de hacer que el desarrollo se ajuste a los deseos locales. SJB necesita crear un plan de 100 años para el reemplazo total de la infraestructura de alcantarillado y agua y construir ese costo del fondo de amortización en su estructura de tarifas.

Desarrollo del parque, river parkway y apoyo de servicios para Pinnacles.

Por qué me pide que ofrezca soluciones, que requieren conocer hechos y conocimientos suficientes sobre los problemas que tienen nuestros representantes. Mis sugerencias para los candidatos son las siguientes: Haga su tarea. Sepa de lo que está hablando. Trabaje hacia un compromiso, no un “a mi manera o nada”. Deja la retórica y la política en casa.

Los desarrolladores pagan. Se benefician. Los contribuyentes sufren las consecuencias. Carreteras de 4 carriles. 4,000 estudiantes en SBHS ¿demasiados? ¡Si!

Vigilancia estricta para prevenir la corrupción en el gasto y priorización de proyectos.

En mi opinión, si no arreglamos nuestra infraestructura en ruinas de inmediato, siempre estaremos poniéndonos al día y nunca tendremos una infraestructura adecuada. Entiendo completamente que el crecimiento va a suceder; sin embargo, es extremadamente importante que la infraestructura se desarrolle junto con la construcción de nuevas subdivisiones.

Crecer. Las críticas al consejo de la ciudad son ridículas. No se puede llegar a un acuerdo con los problemas cada vez mayores con la ciudad de Hollister si el consejo no puede hablar entre sí como adultos.

¿Vas a [votar] para aprobar los límites de mandato?

Dinamizar los programas de hidrología locales para localizar y preservar toda el agua dulce que podamos obtener de fuentes locales, y promover la educación sobre el agua y las prácticas de conservación tanto para la agricultura como para los hogares.

Dejar De Construir

Traiga de vuelta los negocios de tipo industrial al condado de San Benito y no solo al por menor o la comida rápida. Además, POR FAVOR ponga una moratoria en el crecimiento de la vivienda hasta que podamos arreglar nuestra infraestructura.

Gaste el dinero que ha recibido por tarifas de desarrollo para mejorar las carreteras y abordar el impacto de personas adicionales, automóviles y hacinamiento en general como resultado del nuevo desarrollo. La gente necesita más y mejores servicios y oportunidades de compra si quiere que compremos localmente.

Pronto se publicarán más encuestas que se centrarán en otras áreas de preocupación de los residentes identificadas en los datos iniciales: civismo y responsabilidad en el gobierno; cumplimiento de la ley; COVID-19; arte público y embellecimiento; escuelas; y preservación.

BenitoLink agradece a los numerosos encuestados por participar en el proceso democrático y dejar que los candidatos locales sepan lo que piensan. Si desea unirse al comité del Foro Electoral de BenitoLink, ser voluntario para el Foro Electoral, convertirse en patrocinador de un evento o tiene preguntas, envíe un correo electrónico a yourvoice@benitolink.com.

Aún hay tiempo para responder la Encuesta 1 y la Encuesta 2. BenitoLink continuará publicando resultados en la página de inicio Tu Voz-Tu Voto.