Information provided by the California Department of Fish and Wildlife

Texto en español debajo del texto en inglés.

New research indicates that the pathogen causing Snake Fungal Disease (SFD) is occurring in more locations and impacting more snakes in California than previously known. The California Department of Fish and Wildlife’s (CDFW) Snake Fungal Disease project is conducting a three-year study of SFD in California. In the first year of statewide surveillance, scientists discovered new cases of the fungal pathogen.

“Early results of our study are in, and they paint a different picture than what we understood before. Prior to this project, we had only two instances of the pathogen in California,” said CDFW Scientific Aid Raquel Elander.

CDFW’s Snake Fungal Disease project is funded by a State Wildlife Grant from the U.S. Fish and Wildlife Service and undertaken in collaboration with the Wildlife Epidemiology Lab at the University of Illinois College of Veterinary Medicine and partners in the wildlife rehabilitation and herpetological communities. The study was initiated after CDFW confirmed the first two detections of SFD in California in 2019. Those detections were found in a California kingsnake (Lampropeltis californiae) and an invasive Florida banded watersnake (Nerodia fasciata pictiventris).

To date, the fungal pathogen that causes SFD, Ophidiomyces ophidiicola, has been detected in seven additional species from two families, Viperidae and Colubridae. The detections were found in common, threatened, endangered and non-native species. Positive cases were detected from skin swab samples collected between July 2021 and October 2022 from 10 counties throughout the Sacramento Valley, San Francisco Bay Area and the San Diego area. Skin swabs collected from the following species tested positive for presence of the pathogen: Northern Pacific rattlesnake (Crotalus oreganus oreganus), Western yellow-bellied racer (Coluber constrictor mormon), Pacific gophersnake (Pituophis catenifer catenifer), Valley gartersnake (Thamnophis sirtalis fitchi), giant gartersnake (T. gigas), San Francisco gartersnake (T. sirtalis tetrataenia) and a non-native milksnake (L. triangulatum). Ophidiomyces ophidiicola was also detected on additional California kingsnakes.

Detections and prevention

Since 2008, SFD has been detected in free-ranging and captive snakes from more than 30 species worldwide. Signs of SFD infections may appear as scabs, crusty or flaking scales, open wounds or severe facial swelling and may result in death. Snakes may carry the fungus without showing signs of infection. In California, not all individuals infected with the fungus had visible signs of SFD, suggesting some snakes may have been asymptomatic carriers or were detected with mild or early-stage infections due to the comprehensive surveillance plan as part of this project.

Ophidiomyces ophidiicola can be transmitted via snake-to-snake contact or from a contaminated environment to a snake. There is no evidence that SFD can be transmitted to humans. However, it is possible for humans to transmit the fungus to snakes while handling them or from moving fungal contaminated soil and organic debris with footwear.

To reduce the risk of transmission:

Do not handle free-ranging snakes.

Individuals possessing a fishing license for the capture of snakes are encouraged to disinfect their hands using an alcohol-based hand sanitizer or wear disposal nitrile gloves which should be changed between animals.

Footwear and any object that contacts the snake or its environment should also be disinfected between snakes or sites using a 10 percent bleach solution with a minimum exposure time of five minutes to effectively kill the fungus.

Ophidiomyces ophidiicola has also been detected on captive snakes. If a pet snake escapes or is intentionally released into the wild, the fungus and SFD can be introduced and can cause harm to native snakes. For more information visit CDFW’s Don’t Let It Loose campaign web page.

CDFW encourages the public to report sick or dead snakes through its Mortality Reporting web page.

For further information and resources on Snake Fungal Disease visit CDFW’s Snake Fungal Disease web page.

CDFW confirma deteccione de enfermedad fúngica de serpientes

Una nueva investigación indica que el patógeno que causa la enfermedad fúngica de serpientes (SFD) está ocurriendo en más lugares e impactando a más serpientes en California de lo que se sabía anteriormente. El proyecto de enfermedad fúngica de serpientes del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) está llevando a cabo un estudio de tres años de SFD en California. En el primer año de vigilancia en todo el estado, los científicos descubrieron nuevos casos del patógeno fúngico.

“Los primeros resultados de nuestro estudio están disponibles, y pintan una imagen diferente de lo que entendíamos antes. Antes de este proyecto, solo teníamos dos casos del patógeno en California”, dijo Raquel Elander, asistente científica de CDFW.

El proyecto de Enfermedades Fúngicas de Serpientes de CDFW está financiado por una Subvención Estatal de Vida Silvestre del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y se lleva a cabo en colaboración con el Laboratorio de Epidemiología de Vida Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois y socios en la rehabilitación de la vida silvestre y las comunidades herpetológicas. El estudio se inició después de que CDFW confirmara las dos primeras detecciones de SFD en California en 2019. Esas detecciones se encontraron en una serpiente real de California (Lampropeltis californiae) y una serpiente acuática invasora de Florida (Nerodia fasciata pictiventris).

Hasta la fecha, el patógeno fúngico que causa SFD, Ophidiomyces ophidiicola, se ha detectado en siete especies adicionales de dos familias, Viperidae y Colubridae. Las detecciones se encontraron en especies comunes, amenazadas, en peligro de extinción y no nativas. Se detectaron casos positivos a partir de muestras de hisopos de piel recolectadas entre julio de 2021 y octubre de 2022 en 10 condados de todo el Valle de Sacramento, el Área de la Bahía de San Francisco y el área de San Diego. Los hisopos de piel recolectados de las siguientes especies dieron positivo para la presencia del patógeno: serpiente de cascabel del Pacífico Norte (Crotalus oreganus oreganus), corredor de vientre amarillo occidental (Coluber constrictor mormon), serpiente de gopher del Pacífico (Pituophis catenifer catenifer), serpiente de liga del valle (Thamnophis sirtalis fitchi), serpiente de liga gigante (T. gigas), serpiente de liga de San Francisco (T. sirtalis tetrataenia) y una serpiente lechera no nativa (L. triangulatum). Ophidiomyces ophidiicola también se detectó en serpientes reales adicionales de California.

Detecciones y prevención

Desde 2008, SFD se ha detectado en serpientes en libertad y cautivas de más de 30 especies en todo el mundo. Los signos de infecciones por SFD pueden aparecer como costras, escamas crujientes o descamadas, heridas abiertas o hinchazón facial severa y pueden provocar la muerte. Las serpientes pueden portar el hongo sin mostrar signos de infección. En California, no todas las personas infectadas con el hongo tenían signos visibles de SFD, lo que sugiere que algunas serpientes pueden haber sido portadoras asintomáticas o haber sido detectadas con infecciones leves o en etapa temprana debido al plan de vigilancia integral como parte de este proyecto.

Ophidiomyces ophidiicola puede transmitirse a través del contacto de serpiente a serpiente o de un ambiente contaminado a una serpiente. No hay evidencia de que SFD pueda transmitirse a los humanos. Sin embargo, es posible que los humanos transmitan el hongo a las serpientes mientras las manipulan o al mover el suelo contaminado con hongos y desechos orgánicos con calzado.

Para reducir el riesgo de transmisión:

No manipule serpientes en libertad.

Se alienta a las personas que poseen una licencia de pesca para la captura de serpientes a desinfectarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o usar guantes de nitrilo de desecho que deben cambiarse entre animales.

El calzado y cualquier objeto que entre en contacto con la serpiente o su entorno también deben desinfectarse entre serpientes o sitios utilizando una solución de lejía al 10 por ciento con un tiempo de exposición mínimo de cinco minutos para matar eficazmente el hongo.

Ophidiomyces ophidiicola también se ha detectado en serpientes cautivas. Si una serpiente mascota escapa o es liberada intencionalmente en la naturaleza, el hongo y el SFD pueden introducirse y pueden causar daño a las serpientes nativas. Para obtener más información, visite la página web de la campaña Don’t Let It Loose de CDFW.

CDFW alienta al público a reportar serpientes enfermas o muertas a través de su página web de Informes de Mortalidad.

Para obtener más información y recursos sobre la enfermedad fúngica de las serpientes, visite la página web de la enfermedad fúngica de las serpientes de CDFW.