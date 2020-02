Census 2020 approaches

The 2020 Census strives to count every person living in the 50 states, District of Columbia, and five U.S. territories. The count is required by the Constitution and conducted by the U.S. Census Bureau, a nonpartisan government agency.

With less than a month left before San Benito County households begin to receive their 2020 Census invitations, local agencies are concerned about reaching the hard to count (HTC) population.

The HTC population typically includes those who are hard to locate or those who want to remain invisible. It can include young children, highly mobile people, racial and ethnic minorities, non-English speakers, low income people, those experiencing homelessness, people who don’t live in traditional housing, and seniors.

In San Benito County, one of the most difficult populations to count is migrant workers, who typically leave the county in colder months to work in a warmer climate and return after April 1, which is Census Day.

According to the 2017 Census of Agriculture, 160 farms reported 904 workers worked less than 150 days. When the migrant population is not fully counted, the county can lose more than $1.92 million in funding for the next 10 years.

At a Jan. 2019 San Benito Supervisors meeting, Census Bureau Partnership Specialist Robert Davila said every individual not counted represents $2,000 per year in lost resources. Without a complete count, public and government agencies such as schools and hospitals could become underfunded. Public programs including Head Start, Medicaid, public housing assistance, college tuition and many more would also be affected.

In a March 2019 census meeting, Assemblyman Robert Rivas shared his view: “We are not getting our fair share of state and federal funding because San Benito County is systematically and historically undercounted. We need to take an integrated approach to be sure we count everyone.”

FAQ

What is the 2020 Census?

The 2020 Census strives to count every person living in the 50 states, District of Columbia, and five U.S. territories. The count is required by the Constitution and conducted by the U.S. Census Bureau, a nonpartisan government agency.

Why does it matter?

The census provides critical data that lawmakers, business owners, teachers, government agencies and many others use to provide daily services, products, and support for you and your community. Every year, billions of dollars in federal funding go to hospitals, fire departments, schools, roads, and other resources based on census data. Census results also determine the number of seats each state will have in the U.S. House of Representatives, and they are used to draw congressional and state legislative districts.

How do I participate?

Starting in mid-March, homes will receive an invitation to respond to a short questionnaire—online, by phone, or by mail. The questionnaire will be available online in 12 different languages and by phone in 59 languages.

If I take part, are there risks?

The census guarantees your answers will remain anonymous. Its purpose is to produce useful statistics about population groups, not individuals. The U.S. Census Bureau is bound by law to protect your answers and keep them strictly confidential. Penalties for wrongful disclosure include up to five years imprisonment and/or a fine of $250,000.

For more information visit www.census.ca.gov

Con menos de un mes antes de que los hogares del Condado de San Benito comiencen a recibir sus invitaciones al Censo 2020, las agencias locales están preocupadas por la población difícil de contar.

La población difícil de contar generalmente incluye a aquellos que son difíciles de localizar o aquellos que quieren permanecer invisibles. Puede incluir niños, personas altamente móviles, minorías raciales y étnicas, personas que no hablan inglés, personas de bajos ingresos, personas sin hogar y personas de la tercera edad.

En el condado de San Benito, una de las poblaciones más difíciles de contar son los trabajadores migrantes, que generalmente abandonan el condado en los meses más fríos para trabajar en un clima más cálido, regresando después del 1 de abril, que es el Día del Censo.

Según el Censo de Agricultura de 2017, 160 agricultores reportaron que 904 trabajadores trabajaron menos de 150 días. Cuando la población migrante se va sin ser contada, el condado pierde más de $1.92 millones en fondos para los próximos 10 años..

En una reunión de supervisores de San Benito en Enero de 2019, el Especialista de la Asociación de la Oficina del Censo, Robert Dávila, dijo que cada individuo sin contar representa $2,000 por año en recursos perdidos. Sin un cuento completo, las agencias públicas y gubernamentales, como las escuelas y los hospitales, podrían quedar sin fondos suficientes. Los programas públicos que incluyen Head Start, Medicaid, asistencia de vivienda pública, ayuda financiera para la universidad y muchos más también serían afectados.

En una junta del censo de marzo de 2019, el asambleísta Robert Rivas compartió su opinión: “No estamos obteniendo nuestra parte justa de los fondos estatales y federales porque el condado está sistemáticamente e históricamente menos contado. Necesitamos adoptar un enfoque integrado para asegurarnos de contar a todos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el censo 2020?

El Censo 2020 se esfuerza por contar a todas las personas que viven en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios de los Estados Unidos. El conteo es requerido por la Constitución y realizado por la Oficina del Censo, una agencia gubernamental sin partido.

¿Por qué importa?

El censo proporciona datos críticos que los legisladores, dueños de negocios, maestros, agencias gubernamentales y muchos otros usan para proporcionar servicios, productos y apoyo diarios para usted y su comunidad. Cada año, miles de millones de dólares en fondos federales se destinan a hospitales, escuelas, carreteras y otros recursos basados ​​en datos del censo.

¿Cómo participo?

A partir de mediados de marzo, los hogares recibirán una invitación para responder a un breve cuestionario: por internet, por teléfono o por correo. El cuestionario estará disponible en la internet en 12 idiomas y por teléfono en 59 idiomas.

Si participo, ¿hay riesgos?

El censo garantiza que sus respuestas permanecerán anónimas. Su propósito es producir estadísticas útiles sobre grupos de población, no individuos. La Oficina del Censo está obligada por ley a proteger sus respuestas y mantenerlas estrictamente confidenciales. Las sanciones por divulgación ilícita incluyen hasta cinco años de prisión y/o una multa de $250,000.

Para más información visite www.census.ca.gov