City of Hollister to host workshops on General Plan update

Four online workshops to be offered in both English and Spanish.

Information provided by the city of Hollister.

The city of Hollister is undertaking a multi-year process to update its General Plan, the guiding planning document that oversees city policy on conservation, development and land use planning. The General Plan guides how and where to relieve traffic congestion, enhance the bicycle and pedestrian network, support economic development, create inclusive, welcoming neighborhoods, preserve existing residential areas, plan for new housing, and maintain community safety. A major component of the General Plan update will be to identify and confirm the community’s vision in pursuit of these ideals.

The city is holding a series of workshops and online engagement activities to seek community input on where and how the city should grow or stay the same over the next 20 years. The process will kick off with a series of four virtual workshops for community members to learn more about the update and collaborate with other community members to create their vision for Hollister in 2040. Participants will be asked to offer their ideas for transportation, land use, public services, housing, and economic development among other topics.

The first virtual workshop will be held Saturday, June 27 at 10 a.m. using Zoom, an online video/audio conferencing platform. The same interactive virtual meeting will be repeated three other times: Tuesday, June 30 at 6 p.m., Wednesday, July 8, 2020 at 7 a.m., and Thursday, July 9 at 6 p.m. All four workshops will be offered in both English and Spanish.

“Hollister residents take pride in our community and value the small-town comforts the city offers,” said Development Services Director Bryan Swanson. “The General Plan update will examine how to maintain our existing quality of life while planning for future growth required by state law.”

Following the virtual community workshops to create the vision for Hollister in 2040, the General Plan Advisory Committee and Planning Commission will also provide feedback on their vision for Hollister in 2040. Ultimately, the City Council will review and adopt the finalized vision for Hollister in 2040.

Interested community members can visit www.Hollister2040.org to register for one of the upcoming virtual community workshops. Follow-up information about how to join the meeting will be sent to those who pre-register.

For more information about this topic, or to schedule an interview, call the city of Hollister’s Planning Division at (831) 636-4360 or e-mail generalplan@hollister.ca.gov.

———

La Ciudad de Hollister comenzó el proceso de varios años para actualizar su Plan General, el documento de planificación que supervisa las pólizas de la Ciudad sobre conservación, desarrollo y planificación del uso de terrenos. El Plan General guía cómo y dónde aliviar la congestión del tráfico, mejorar la red de bicicletas y peatones, apoyar el desarrollo económico, crear vecindarios inclusivos y acogedores, preservar las áreas residenciales existentes, planificar nuevas viviendas y mantener la seguridad de la comunidad. Un componente importante de la Actualización del Plan General será identificar y confirmar la visión de la comunidad en la búsqueda de estos ideales.

Entendiendo que los residentes de Hollister conducirá esta importante discusión, la Ciudad está organizando una serie de talleres y actividades de participación por internet para buscar aportes de la comunidad sobre dónde y cómo la Ciudad debería crecer o mantenerse en los próximos 20 años.

El proceso comenzará con una serie de cuatro talleres virtuales para que los miembros de la comunidad aprendan más sobre la Actualización del Plan General y colaboren con otros miembros de la comunidad de Hollister para crear su visión de Hollister hacia el año 2040. Se pedirá a los participantes que ofrezcan sus ideas para el transporte, uso de terrenos, servicios públicos, vivienda y desarrollo económico, entre otros temas.

El primer taller virtual será el sábado 27 de junio del 2020 a las 10 a.m. usando Zoom, una plataforma de video / audio por internet. Los participantes de la reunión pueden unirse por computadora, tableta o teléfono con conexión a Internet. Una reunión virtual interactiva se repetirá otras tres veces: martes por la noche, 30 de junio del 2020 a las 6 p.m., miércoles por la mañana, 8 de julio del 2020 a las 7 a.m., y jueves por la noche, 9 de julio del 2020 e a las 6 p.m. Los cuatro talleres se ofrecerán en inglés y español.

“Los residentes de Hollister se enorgullecen en nuestra comunidad y valoran las comodidades de un pueblo pequeño que ofrece la ciudad” dijo el Director de Servicios de Desarrollo Bryan Swanson. “La Actualización del Plan General examinará cómo mantener nuestra calidad de vida existente mientras se planifica el crecimiento futuro requerido por la ley estatal”.

Después de los talleres comunitarios virtuales para crear la visión de Hollister hacia el año 2040, el Comité Asesor del Plan General (GPAC) y la Comisión de Planificación también proporcionarán comentarios sobre su visión para Hollister hacia el año 2040. Finalmente, el Concilio de la Ciudad revisará y adoptará la visión finalizada para Hollister hacia el año 2040.

Los miembros de la comunidad interesados deben visitar www.Hollister2040.org para registrarse en uno de los próximos talleres virtuales de la comunidad. La información sobre cómo unirse a la reunión se enviará a quienes se registren previamente. Para obtener más información, los miembros de la comunidad pueden visitar www.Hollister2040.org.

Si desea obtener más información sobre este tema, o para programar una entrevista, llame a la División de Planificación de la Ciudad de Hollister al (831) 636-4360 o por correo electrónico generalplan@hollister.ca.gov.