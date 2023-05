COMMENTARY: Hollister High School lockdown follow-up message

Principal Adrian Ramirez and San Benito High School District Superintendent Dr. Shawn Tennenbaum respond to school lockdown.

Comentario disponible en español a continuación

Below is a message HHS sent to community following May 18 lockdown

May 19, 2023

On behalf of the district and site administration we again would like to express our gratitude for

the exceptional action taken by our staff, students, our local law enforcement partners and our

community neighbors, all in the singular interest of student and staff safety during Thursday’s

lockdown event.

Staff and local law enforcement agencies responded immediately and followed safety protocols

to ensure our students were safe and protected. At the same time, many of our community

neighbors acted swiftly and selflessly in opening their homes and businesses for individuals

seeking refuge during this stressful time.

We understand the fear and concern of parents and the community during the lockdown and the

need to know their children are safe. Please know, during a time of crisis, all efforts are

singularly focused on securing the safety of our students and staff, securing the campus as a

whole, coordinating with law enforcement agencies to assess the potential threat, and

responding in the moment. During such events, local law enforcement immediately responds to

take over incident command. This process takes time and we recognize how difficult this time is

for parents and families as they await notification. As soon as possible, local law enforcement

begins communicating to the community through Nixle. The school then follows with messages

via Parent Square and social media.

We are extremely grateful for the coordinated response from School Resource Officer Pompa,

HPD administrative, training, code enforcement, investigative, and patrol staff, County Sheriff’s

Office patrol and administrative staff, Hollister Fire Department and members of the District

Attorney’s office who all immediately responded to provide exceptional support.

We are equally grateful to our community neighbors who did not hesitate to take our students

into their homes and businesses to provide them shelter.

Please know that we will take this opportunity to identify what aspects of the lockdown event

can be improved upon. It is important to note the lockdown event was triggered by a

programming error in our public address system; there was no active shooter or intruder on

campus, and any reports of gunshots are inaccurate.

Once again, thank you for your support, cooperation, and continued commitment to a safe

learning community.

Sincerely,

Hollister High School Principal Mr. Adrian Ramirez

San Benito High School District Superintendent Dr. Shawn Tennenbaum

A continuación se muestra un mensaje que HHS envió a la comunidad después del cierre del 18 de mayo

A nombre de la Administración y del distrito, nuevamente nos gustaría expresar nuestra gratitud

por la acción excepcional tomada por nuestro personal, estudiantes, colaboradores locales

encargados de hacer cumplir la ley y nuestros vecinos de la comunidad, todo con en el interés

singular de la seguridad de los estudiantes y el personal durante el evento del cierre del jueves.

El personal y las agencias policiales locales respondieron de inmediato y siguieron los

protocolos de seguridad para garantizar que nuestros estudiantes estuvieran seguros y

protegidos. Al mismo tiempo, muchos de nuestros vecinos de la comunidad actuaron de

manera rápida y desinteresada al abrir las puertas de sus casas y negocios para los individuos

que buscaban refugio durante el momento tan estresante que pasaron.

Entendemos el miedo y la preocupación de los padres así como el de la comunidad durante el

encierro y la necesidad de saber que sus hijos estaban seguros. Tenga en cuenta que durante

un momento de crisis, todos los esfuerzos se centran singularmente en garantizar la seguridad

de nuestros estudiantes y la del personal, proteger la escuela en su totalidad, coordinarse con

las agencias del orden para evaluar la amenaza potencial y responder en el momento. Durante

tales eventos, la policía local responde de inmediato para hacerse cargo del comando del

incidente. Este proceso lleva tiempo y sabemos lo difícil que es ese momento para los padres

de familias mientras esperan una notificación. Tan pronto como es posible, la policía local

comienza a comunicarse con la comunidad a través de Nixle. Luego, la escuela sigue con

mensajes a través de Parent Square y las redes sociales.

Estamos extremadamente agradecidos por la respuesta coordinada del Oficial de Recursos

Escolares, el Oficial Pompa, el personal administrativo, de capacitación, de cumplimiento de

códigos, de investigación y del personal de patrulla de HPD (Departamento de Policía), así

como el personal administrativo y patrulla de la Oficina del Condado de Sheriff, el

Departamento de Bomberos de Hollister y los miembros de la oficina del Fiscal de Distrito que

respondieron de inmediato al proporcionar un apoyo excepcional.

Estamos igualmente agradecidos con nuestros vecinos de la comunidad que no dudaron en

refugiar a nuestros estudiantes en sus hogares y negocios al brindarles alojamiento.

Tenga en cuenta que tomaremos esta oportunidad para identificar qué aspectos del evento del

bloqueo se pueden mejorar. Es importante señalar que el evento de bloqueo fue provocado por

un error de programación en nuestro sistema de megafonía; no hubo un francotirador activo o

un intruso en el plantel escolar, y los informes de disparos son erróneos.

Una vez más, gracias por su apoyo, cooperación y compromiso continuo a una comunidad de

aprendizaje segura.

Atentamente,

Director de la Preparatoria Hollister, Adrian Ramirez

Superintendente del Districto Escolar de San Benito, Dr. Shawn Tennenbaum