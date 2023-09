Information provided by San Benito High School District

We appreciate the more than 75 community and staff members who provided feedback during San Benito High School District’s town halls at Hollister High School on Aug. 30 and 31. More than 500 comments were collected in Spanish in English across six areas of focus regarding the need for a second high school, as attendees participated in an activity in which they were asked to share their priorities for a new campus. Our collection of feedback is just getting started, as we continue to offer opportunities to learn and ask questions about the planning and preparation for a second high school in the District.

Top Comments

The top 10 priorities identified at those sessions in the Davis Library were led

by the desire for a welcoming, positive, caring and inclusive school culture. The

need for windows, natural light and well-lit classrooms was pointed out frequently, as

was the desire for a second high school to have a high level of academic rigor, and

a variety of educational and extracurricular opportunities for students.

Commenters noted that it would be important for students and staff to interact

and collaborate in the learning process, and a number of responders want to see

athletic facilities at a new school. Town hall participants want students to have

multiple pathways to pursue academic achievements, including career technical

education and the trades, dual enrollment in college courses, and through an

international baccalaureate program.

A safe and secure campus is a priority of many respondents, as is a

well-managed traffic flow for the drop off and picking up of students before and after

school. Other common responses on the wish list for a new high school included

performing arts spaces and natural landscaping.

Priority Focus Areas

Over the two nights of town halls, six focus areas emerged: values and programs; facilities; biophilia/nature; safety; food and technology. A welcoming and inclusive school culture, as noted above, was cited as priority for a second high school, as were academic rigor and opportunities for students to collaborate and engage.

Facilities

Among the athletic facilities mentioned on participants’ wish lists were a gym, stadium, basketball courts, turf playing fields, a pool and a track. Town hall attendees also listed performing arts spaces, a state-of-the-art library, CTE shops, a robotics facility and labs, and large, open classrooms and walkways with plenty of space for students to move around and learn.

It’s Natural

Naturally well-lit classrooms were often cited as a preference at a new high school, along with plenty of trees, plants and green, open spaces. Respondents also called for outdoor learning spaces for students.

Safety and Security

A safe and secure learning environment — perhaps in an enclosed campus — was a common wish, along with adequate and convenient parking. Safe and easy access for bicycle and pedestrian traffic was another item on the list.

Nutrition

Commenters cited the need for a new campus to have a large, central cafeteria that could accommodate all students, and a menu of healthy, tasty and fresh food, preferably made from scratch. In addition to a cafeteria, people called for food carts, snack bars and a food court, as well as a student union or quad area. Some respondents would like students to have the option to have diverse food options, including vegan and vegetarian items.

Technology

During the feedback activity, classrooms that are well-equipped with technology was listed as a priority in a second high school, along with better internet and WiFi access, a modern public address system and technology-focused learning.

Next Steps

Following the community town halls, which were held at the end of August, this month we began a series of 10 K-8 Listening and Awareness Sessions at local elementary school sites, starting at Rancho Santana last week, continuing this week at R.O. Hardin Elementary and continuing on Sept. 27 at Cerra Vista School. We’ll visit other campuses through November, allowing our community to learn about the specific need for a new high school and giving attendees a chance to share their priorities for that new campus. Upcoming listening and learning sessions are scheduled at Rancho San Justo, Calaveras, Southside, Maze, Sunnyslope, Ladd Lane and Hollister Dual Language Academy. We plan to visit other schools and community locations as the year progresses, and we want to remind you that all of the sessions are open to anyone, whether or not they have students at those elementary schools.

I am proud that so many San Benito County residents are invested in the process of developing a new school to meet the needs of our growing community. I look forward to receiving additional feedback on what you would like to see in a new campus, so if you’re unable to attend and fill out the comment and question cards that we provide, please fill out an electronic version of it by clicking here.

Together we can, together we will, build a brighter future for all of our

students!

Sincerely,

San Benito High School District Superintendent

Agradecemos a los más de 75 miembros de la comunidad y del personal que brindaron comentarios durante las reuniones comunitarias del Distrito Escolar de San Benito en la Preparatoria Hollister el 30 y 31 de agosto. Se recolectaron más de 500 opiniones en español e inglés en seis áreas de enfoque con respecto a la necesidad de una segunda preparatoria, ya que los asistentes participaron en una actividad en la que se les pidió que compartieran sus prioridades para un plantel escolar nuevo. Nuestra recopilación de ideas apenas comienza, ya que continuamos ofreciendo oportunidades para aprender y hacer

preguntas sobre la planificación y preparación para una segunda preparatoria en el

Distrito.

Los Mejores Comentarios

Las 10 prioridades principales identificadas en las sesiones que se llevaron a cabo en la Biblioteca Davis fueron lideradas por el deseo de una cultura escolar acogedora, positiva, solidaria e inclusiva. Con frecuencia se señaló la necesidad de ventanas, luz natural y aulas bien iluminadas, así como el deseo de que una Segunda preparatoria tenga un alto nivel de rigor académico y una variedad de oportunidades educativas y extracurriculares para los estudiantes. Los asistentes señalaron que sería importante que los estudiantes y el personal interactuaran y colaboraran en el proceso de aprendizaje, y varios de los

que respondieron quieren ver instalaciones deportivas en una nueva escuela. Los

participantes de la comunidad quieren que los estudiantes tengan múltiples vías para

que puedan tener un buen rendimiento académico, incluyendo la educación técnica

profesional y los oficios, la inscripción doble en cursos universitarios y a través de

un programa de bachillerato internacional.

Un plantel escolar seguro es una prioridad para muchos encuestados, al igual que un flujo de tráfico bien administrado para dejar y recoger a los estudiantes antes y después del horario escolar. Otras respuestas comunes en la lista de deseos para una nueva escuela preparatoria incluyeron espacios para artes escénicas y un paisajismo natural.

Áreas de enfoque prioritarias

Durante los dos días de reuniones comunitarias, surgieron seis áreas de enfoque: valores y programas; instalaciones; biofilia/naturaleza; seguridad; nutrición y tecnología. Una cultura escolar acogedora e inclusiva, como se señaló anteriormente, fue citada como prioridad para una segunda preparatoria, al igual que el rigor académico y las oportunidades para que los estudiantes colaboren y participen.

Instalaciones

Entre las instalaciones deportivas mencionadas en las listas de deseos de los participantes se encuentra un gimnasio, un estadio, canchas de baloncesto, campos

de juego de césped, una alberca y una pista. Los asistentes a la reunión también mencionaron espacios para artes escénicas, una biblioteca de última generación,

talleres de CTE, instalaciones y laboratorios de robótica, así como aulas con pasillos

grandes y abiertos y mucho espacio para que los estudiantes se puedan mover y

aprender.

Ambito Natural

Las aulas con iluminación natural a menudo se citaban como una preferencia

en una nueva preparatoria, junto con muchos árboles, plantas y espacios verdes y

abiertos. Los encuestados también pidieron espacios de aprendizaje al aire libre

para los estudiantes.

Seguridad y Protección

Un ambiente de aprendizaje seguro y protegido, – tal vez en un plantel cerrado – era un deseo común, junto con un estacionamiento adecuado y conveniente. Otro elemento de la lista era el acceso fácil y seguro para el tráfico de bicicletas y peatones.

Nutrición

Los asistentes mencionaron la necesidad de que un nuevo plantel tuviera una cafetería central grande que pudiera acomodar a todos los estudiantes y un menú de comida saludable, sabrosa y fresca, preferiblemente hecha desde cero. Además de una cafetería, tener carritos de comida, tienditas donde se venda comida, y una zona donde se pueda comer. Así como un centro estudiantil o un área para una plaza. A algunos encuestados les gustaría que los estudiantes tuvieran la opción de tener diversas opciones de alimentos, incluyendo productos veganos y vegetarianos.

Technologia

Durante la actividad de opiniones, se enumeró como prioridad en una segunda preparatoria tener aulas bien equipadas con tecnología, junto con un mejor acceso a Internet y WiFi, un sistema moderno de megafonía y un aprendizaje centrado en la tecnología.

Proximos Pasos

Después de las reunions comunitarias que se llevaron a cabo a finales de agosto, este mes comenzamos una serie que consiste en 10 sesiones de concientización para los padres de estudiantes en los grados K-8 en las escuelas primarias locales, que comenzaron en la escuela Rancho Santana la semana pasada y continuaron esta semana en la escuela R.O. Hardin y para el 27 de septiembre será en la escuela Cerra Vista. Seguiremos visitando las demás escuelas ya que estas sesiones terminarán hasta el mes de noviembre, lo cual permitirá a nuestra comunidad conocer la necesidad específica de una nueva preparatoria y brindará a los asistentes la oportunidad de compartir sus prioridades para este nuevo proyecto. Las próximas sesiones están programadas en las escuelas Rancho San Justo,

Calaveras, Southside, Maze, Sunnyslope, Ladd Lane y Hollister Dual Language Academy. Planeamos visitar otras escuelas y lugares comunitarios a medida que avance el año y queremos recordarles que todas las sesiones están abiertas a cualquier persona, tenga o no estudiantes en las escuelas primarias.

Estoy orgulloso de que tantos residentes del condado de San Benito estén involucrados en el proceso de desarrollar una nueva escuela para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Espero recibir comentarios adicionales sobre lo que les gustaría ver en un nuevo plantel escolar, por lo que si no puede asistir para completar las tarjetas de comentarios y preguntas que les proporcionamos, ahora puede completar una versión electrónica haciendo clic aquí.

¡Juntos podemos, juntos construiremos un futuro mejor para todos Nuestros estudiantes!

Atentamente,

Superintendente del Distrito de Escolar de San Benito, Dr. Shawn Tennenbaum