County Express temporarily suspending on demand service

Transportation agency says the change is due to historic driver shortage.

Information provided by County of San Benito

The County Express/San Benito County Local Transportation Authority announced effective Aug. 11 it will temporarily suspend its on demand service because of a “historic driver storage regionally and nationally, a consequence of the pandemic.” The service allows passengers to use a smartphone app to request the next ride available for reservation for pick up and drop off.

County Express said it aims to reinstate this service once driver ranks increase, the release said.

“Because many students rely on public transit to get to and from school, with the upcoming demand of the 2022-23 school year County Express will lack enough staff to consistently deliver the On-Demand service causing missed trips and delays for passengers,” said Regina Valentine, County Express, San Benito County Local Transportation Authority Transportation Planner. “We would much rather be expanding our transit service since we just completed an update to our transit plan for the next five years. But by reducing our service levels, we increase our reliability, so riders experience fewer delays. We apologize for any inconvenience and appreciate the public’s understanding during these service adjustments.”

The press release said passengers needing transportation in Hollister are instead invited to use the County Express Dial-a-Ride service, which may be scheduled up to two weeks in advance or on the day of the ride, as space allows.

County Express encourages riders to allow 30 minutes to be picked up and another 30 minutes to reach the destination. The one-way cost is $2.00 for an adult. Discounted fares are $1.25 for youth (5-17), seniors (65+), and persons with disabilities. Modifications to the County Express Tripper Service are also planned. The schedule will be made available at SanBenitoCountyExpress.org.

“County Express is working closely with its operations contractor, MV Transportation, to ramp up recruitment efforts to attract new driver applicants,” the release said.

It added that anyone interested in applying to call (831) 636-4161 and ask to speak with Leona Medearis-Peacher, General Manager for MV Transportation.

It went to state County Express follows all public health guidelines to support safe travel on the bus. Operators frequently clean and disinfect transit vehicles and County Express has also installed additional safety measures. Passengers on County Express are encouraged to wear a face covering regardless of vaccine status. County Express puts public health first by actively monitoring CDC guidelines and requiring riders and employees to avoid public transit if they have been exposed to COVID-19 or feel ill.

County Express anuncio que a partir del 11 de agosto suspenderá temporalmente su servicio piloto On-Demand debido a “un almacenamiento histórico de conductores a nivel regional y nacional, como consecuencia de la pandemia.” El servicio permite a los pasajeros usar una aplicación de teléfono inteligente para solicitar un viaje. County Express tiene como objetivo restablecer este servicio una vez que aumenten el número de conductores.

“Debido a que muchos estudiantes dependen del transporte público para ir y venir de la escuela, con la próxima demanda del año escolar 2022-23, County Express necesitará personal suficiente para brindar constantemente el servicio a pedido,” dijo Regina Valentine, planificadora de transporte de County Express/Autoridad de Transporte Local del Condado de San Benito. “Preferiríamos expandir nuestro servicio de tránsito ya que acabamos de completar una actualización de nuestro plan de tránsito para los próximos cinco años. Pero al reducir nuestros niveles de servicio, aumentamos nuestra confiabilidad, por lo que los pasajeros experimentan menos demoras. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y agradecemos la comprensión del público durante estos ajustes de servicio.”

Los pasajeros que necesitan transporte en Hollister están invitados a utilizar el servicio County Express Dial-a-Ride. Los viajes de Dial-a-Ride se pueden programar con hasta 2 semanas de anticipación o el día del viaje, según lo permita el espacio. Despacho negociará una hora de recogida a medida que haya viajes disponibles. Espere 30 minutos para ser recogido y otros 30 minutos para llegar al su destino. El costo de ida es de $2.00 para un adulto. Las tarifas con descuento son de $1.25 para jóvenes (5-17), personas mayores (65+) y personas con discapacidades. También se planean modificaciones al Servicio County Express Tripper. El horario estará disponible en SanBenitoCountyExpress.org.

“County Express está trabajando en estrecha colaboración con su contratista de operaciones, MV Transportation, para aumentar los esfuerzos para atraer a nuevos conductores,” dijo el comunicado. County Express alienta a cualquier persona interesada en presentar una solicitud a que llame al (831) 636-4161 y pida hablar con Leona Medearis-Peacher, Gerente General de Transporte de MV.

El comunicado dijo que County Express sigue todas las reglas de salud pública para apoyar un viaje seguro en el autobús. Los operadores limpian y desinfectan con frecuencia los vehículos de tránsito y County Express también ha instalado medidas de seguridad adicionales. Se recomienda a los pasajeros de County Express que se cubran la cara en todo momento, independientemente del estado de las vacunas. County Express prioriza la salud pública al monitorear activamente las reglas del Estado y exigir a los pasajeros y empleados que eviten el transporte público si han estado expuestos a COVID-19 o se sienten enfermos.