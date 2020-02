Elections Office provides early primary election information

Early voting begins Feb. 3.

County Office Building on Fifth Street in Hollister, which houses the San Benito County Elections Department. Photo by Leslie David.

Information provided by the San Benito County Elections Office.

All San Benito County voters should look for the Official Election Mailing in their mailboxes. The election logo is displayed in red ink on the front of the blue exterior envelope. This envelope contains the voter information guide and voting kit.

If you need any assistance or have any questions, contact the San Benito County Elections Office Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. (excluding holidays).

Early Voting

Feb. 3—March 3 (Election Day)

Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. (excluding holidays)

Weekend Voting

Feb. 29 and March 1

Saturday and Sunday from 9 a.m. to 3 p.m.

Election Day

March 3

Office and polling place locations open from 7 a.m. to 8 p.m.

Official Ballot Drop Box Location

Winn Alley at Fifth Street (between the San Benito County Free Library and the Elections Office)

Hours of Operation

24 hours a day until Election Day at 8 p.m.

Call: (831) 636-4016 or (877) 777-4017

Visit the elections office online at www.sbcvote.us

Todos los votantes del Condado de San Benito deben de buscar nuestro Correo Oficial de Elecciones. El logotipo de

Elección se muestra en tinta roja en la parte delantera del sobre exterior azul.

Este sobre contiene su Guía de Información

para el Votante y su Kit de Votación. Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta contacte al Departamento de Elecciones del Condado de San Benito de lunes a viernes de 8 a.m. – 5 p.m. (excluyendo días festivos)

Votación Temprana

3 de febrero de 2020 – Día de Elección

(3 de marzo de 2020)

Lunes – Viernes de 8 a.m. – 5 p.m. (Excluyendo días Festivos)

Votación de Fin de Semana

29 de febrero y 1 de marzo de 2020

Sábado y Domingo de 9 a.m. – 3 p.m.

Votación el Día de Elección

3 de marzo de 2020

La oficina y Ubicaciones de las Urnas

abren a las 7 a.m. y cierran a las 8 p.m.

Ubicación:

Winn Alley en la calle 5

(entre la biblioteca y nuestra oficina)

Horarios de Operación

(desde el 3 de marzo de 2020):

24 horas al día hasta el

Día de Elección a las 8 p.m.

Call: 831-636-4016 or 877-777-4017

Visit us online: www.sbcvote.us