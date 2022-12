Elections Department announces Nov. 8 results certification

Board of Supervisors will consider accepting the certification Dec. 13.

Information from San Benito County Elections Department. Informacion en español disponible al final.

San Benito County Elections Department announced County Clerk, Registrar of Voters Joe Paul Gonzalez certified the November 8, 2022, General Election results.

The Statement of Vote is available to for viewing here:

The news release said the Board of Supervisors will consider accepting the certification Dec. 13.

El Departamento de Elecciones del Condado de San Benito anuncio que County Clerk, Registrar of Voters Joe Paul Gonzalez certificaco los resultados de las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2022.

La Declaración de Voto está disponible para ver aquí.

El comunicado dijo que el ayuntamiento del condado de San Benito considerara acepta la certificación en su reunión del 13 de diciembre de 2022.

Certified results of local races/ resultados certificados de posiciones locales:

San Benito County Board of Supervisors District 1/ Ayuntamiento del condado de San Benito

Betsy Dirks: 2,216 (48.28%)

Dom Zanger: 2,374 (51.72%)

Hollister Mayor/ Alcalde de Hollister

Mia Casey: 6,067 (58.33%)

Ignacio Velazquez: 4,335 (41.67%)

Hollister City Council District 2/ Concilio de Hollister District 2

Hani Mayzouni: 320 (15.7%)

Sergio Montanez: 178 (8.73%)

Rolan Resendiz: 983 (48.23%)

Celeste Toledo-Bocanegra: 557 (27.33%)

Hollister City Council District 3/ Concilio de Hollister District 3

Dolores Morales: 1,267 (56.47%)

Rosalinda Sanchez: 1,131 (43.53%)

San Juan Bautista City Council (top three)/ Concilio de San Juan Bautista (primeros tres)

Jose Aranda: 352 (19.54%)

Steve Harris: 318 (17.66%)

Leslie Jordan: 377 (20.93%)

Jackie Morris-Lopez: 400 (22.21%)

Edwin Sabathia: 354 (19.66%)

Gavilan Joint Community College District/ Distrito Escolar de Gavilan College

Irma Gonzalez: 5,940 (70.2%)

Jose Martinez-Saldana: 2,522 (29.8%)

Jefferson School District/ Distrito Escolar de Jefferson

April Reyes: 14 (24.14%)

Amy Strohn: 44 (75.86%)

San Benito County Water District Division 1/ Distrito de Agua de San Benito County Division 1

Keith Snow: 1,338 (36.7%)

Mark Wright: 2,308 (63.3%)

San Benito County Water District Division 4/ Distrito de Agua de San Benito County Division 4

Robert Gilchrist Huenemann: 2,022 (46.53%)

Douglas Williams: 2,324 (53.47%)

Measure P (Board of Supervisors term limits)/ Media P (limites de mandate para supervisors del condado

Yes: 14,710 (77.3%)

No: 4,319 (22.7%)

Measure Q (remove nodes/voter approval of zone changes)/ Media Q (remove nodes/electores appruevan zonas)

Yes: 8,443 (43.91%)

No: 10,787 (56.09%)

Measure R (Buffer around Trical)/ Media R (regulator alrededor de Trical

Yes: 6,856 (35.9%)

No: 12,244 (64.1%)

Measure S (Hollister City Council term limits)/ Medida S (limites de mandate para concilleros de Hollister)

Yes: 7,431 (71.07%)

No: 3,025 (28.93%)

Measure T (Motorcycle rally annually?) / Medida T (evento de motor anual?)

Yes: 6,672 (63.03%)

No: 3,914 (36.97%)

Measure U (Motorcycle rally over a week?) Medida U (evento de motos por una semana)

Yes: 4,480 (42.52%)

No: 6,056 (57.48%)

Measure V (SJB City Treasurer be appointive?) / Medida V (SJB tesorero/a fijado?)

Yes: 444 (56.2%)

No: 346 (43.8%)

Measure W (SJB City Clerk be appointive?) / Medida W (SJB clerk fijado?)

Yes: 455 (57.81%)

No: 332 (42.19%)

Measure X (Coalinga-Huron Joint Unified School District bond) / Medida X (bono escolar para distrito escolar CHJUSD)