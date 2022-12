Elections Department releases recount results

Only one candidate sees a change in votes.

Local residents who are participating in the recount of Hollister City Council District 2 race. Photo by John Chadwell.

Informacion en español disponible abajo.

The Elections Department released the results for the Hollister City Council District 2 ballot recount for the Nov. 8 election that shows a three vote difference between the hand count and the machine count. According to the release, the department completed the recount Dec. 14 at 2:30 p.m. “with one discrepancy attributed to human error.”

According to the results, only candidate Sergio Montanez’s gained an additional vote. There was also a difference by one vote in undervotes and two in overvotes.

Chief Deputy County Clerk Ana De Castro Maquiz said the cost of the recount was $14,604.72.

The official recount results are as follows:

Candidates Machine counted *Manual counted Rolan Resendiz 983 983 Celeste Toledo-Bocanegra 557 557 Hani Mayzouni 320 320 Sergio Montanez 178 179 Undervotes 13 14 Overvotes 141 139

The news release said the recount board interpreted one ballot differently than the election adjudicators which resulted in Sergio Martinez obtaining one additional vote. It added the discrepancy is attributed to human error and that no machine discrepancies were found during the recount.

“Although a recount had not been requested in 35 years in San Benito County, County staff mobilized to hire poll workers, provided legal notices, and established recount protocols within a 24-hour window,” said Francisco Diaz, Assistant County Clerk-Recorder.

The release said the Elections Department provided recount procedures, California Code of Regulations and Voting Standards to all parties and candidates for the Hollister City Council District 2 prior to the start of the recount.

“The manual recount demonstrates that the ballots cast were counted accurately and that the correct candidate won,” Diaz said. “Please take a moment to thank our recount board which consisted of poll workers for their dedication to the democratic process.”

The release said pursuant to California Elections Code Section 15632 and California Code of Regulations 20822, the election official did not find any notable discrepancies to necessitate recertification. It added the discrepancy report, which explains the different interpretations, is available on the Election Department website.

El Departamento de Elecciones del Condado de San Benito publico los resultados del recuento de Concejo de Hollister Distrito 2 que demuestra una diferencia de tres votos entre la cuenta de maquina y la manual. El comunicado dijo que el recuento termino el 14 de diciembre a las 2:30 p. m. “con una discrepancia atribuida a un error humano.”

Según los resultados, solo candidato Sergio Montanez recibió un voto mas. También hubo diferencia de un voto en undervotes y dos en overoles.

Ana De Castro Maquiz con el departamento de elecciones dijo que el recuento costo $14,604.72.

Los resultados oficiales del recuento son los siguientes:

Candidatos Cuento de maquina COUNTED *Cuenta manual Rolan Resendiz 983 983 Celeste Toledo-Bocanegra 557 557 Hani Mayzouni 320 320 Sergio Montanez 178 179 Undervotes 13 14 Overvotes 141 139

Segun el comunicado, la junta de recuento interpretó una boleta de manera diferente a los jueces electorales en que dio como resultado que Sergio Martínez obtuviera un voto adicional. Añadió que la discrepancia se atribuye a un error humano y que no se encontraron discrepancias de máquina durante el recuento.

“Aunque no se había solicitado un recuento en 35 años en el condado de San Benito, el personal del condado se movilizó para contratar trabajadores electorales, proporcionó avisos legales y estableció protocolos de recuento dentro de un período de 24 horas”, dijo Francisco Díaz, asistente del secretario del condado.

El comunicado dijo que el Departamento de Elecciones proporcionó los Procedimientos de Recuento, el Código de Regulaciones de California y los Estándares de Votación a todos los partidos y candidatos del Consejo de Hollister, Distrito 2 antes del inicio del recuento.

“El recuento manual demuestra que los votos emitidos se contaron con precisión y que ganó el candidato correcto,” dijo Diaz. “Tómese un momento para agradecer a nuestra junta de recuento, que estaba formada por trabajadores electorales, por su dedicación al proceso democrático.”

El comunicado dijo que de conformidad con la Sección 15632 del Código Electoral de California y el Código de Regulaciones de California 20822, el funcionario electoral no encontró discrepancias notables que requieran una recertificación. Añadió que el informe de discrepancia, que explica las diferentes explicaciones, está disponible en el sitio web del Departamento de Elecciones.