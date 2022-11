Elections Department says there are 617 outstanding ballots

With 498 damaged, challenged or unreadable ballots, voters have until Nov. 23 to cure or correct their vote.

Informacion en español esta disponible abajo.

San Benito County Elections Department announced there are 617 outstanding ballots, including those that are damaged, unreadable and challenged. It added the next update is scheduled for Nov. 23 between 3 p.m.- 5 p.m.

According to the release, the breakdown of the outstanding ballots, which includes vote by mail ballots, and provisional ballots returned on or before Election Day, is as follows:

Vote by Mail ballots: 109

Provisional ballots: 10

Damaged / Unreadable/ Challenged: 498

“The bulk of Vote by Mail ballots included in the [calculation] above was received through Election Day by the United States Postal Service or returned in person at a Ballot Drop Box or Vote Center,” the release said.

It added that outstanding ballots are countywide and are not currently available by jurisdiction as ballots are received and processed in batches from throughout the county.

“The San Benito County Elections Department prioritizes the timely processing, verifying, and counting of outstanding ballots in the Official Election Canvass,” the release said.

According to the release, voters with a challenged ballot have been notified in accordance with Election Code 3019.

“It is San Benito County Election’s department practice to contact the voter with at least three notices,” the release said.

It added voters have until Nov. 23 at 5 p.m. to cure/correct their vote by mail ballot and that the certification for the 2022 General Elections will be no sooner than Nov. 29, 2022.

Any changes or additions to the update schedule will be posted on the elections website.

El Departamento de Elecciones del Condado de San Benito anuncio que el total de boletas que quedan por procesar en la Elección General son 617, la cual incluye boletas dañadas, ilegibles o desafiadas. Añadió que la siguiente actualización de los resultados esta programado para el 23 de Noviembre entre las 3 p.m. y 5 p.m.

Según el anuncio, las boletas que quedan por procesar son como sigue:

Boletas de voto por correo: 109

Votos provisionales: 10

Dañado / Ilegible / Desafiado: 498

“La mayor parte de las boletas de voto por correo incluidas en el cálculo de arriba son hasta el día de las elecciones o las boletas devueltas en persona en un buzón de entrega de boletas o en un centro de votación o por el servicio postal de los estados unidos,” dijo el comunicado.

Añadió que las pendientes boletas son para todo el condado y actualmente no están disponibles por jurisdicción, ya que las boletas se reciben y procesan en lotes de todo el condado.

“El Departamento de Elecciones del Condado de San Benito prioriza el procesamiento, la verificación y el conteo oportunos de las boletas pendientes en el Escrutinio Electoral Oficial,” dijo el comunicado.

Según el comunicado, los electores con una boleta impugnada han sido notificados de acuerdo con el Código Electoral 3019.

“Es práctica del Departamento de Elecciones del Condado de San Benito comunicarse con el elector con al menos tres avisos,” dijo el comunicado.

El departamento dijo que los votantes tienen hasta el 23 de noviembre a las 5 p.m. para subsanar/corregir su boleta de voto por correo y que la certificación para las Elecciones Generales de 2022 será no antes del 29 de noviembre de 2022.

Cualquier cambio o adición al programa de actualización se publicará en el sitio web del departamento de elecciones.