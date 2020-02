Elections Office provides info on political signs

The placement of political signs is regulated by state law and city ordinance.

County Office Building on Fifth Street in Hollister, which houses the San Benito County Elections Office. Photo by Leslie David.

Information provided by the San Benito County Elections Office.

As in most elections, questions come up about political signs. Here is some general information to help clarify the issue:

The placement of political signs is regulated by state law and city ordinance. Political signs must not be posted within the right of way of any highway or be visible within 600 feet from the edge of a landscaped freeway. Authorized departments to remove signs are CalTrans, Hollister/San Juan Bautista Public Works, and San Benito County Public Works. This is to respond to life endangerment or safety issues. Political signs are placed not sooner than 90 days before the election and are removed within 10 days after that election. Political signs are no larger than 32 square feet. Signs placed on private property must have the consent of the property owner. The theft or vandalism of political signs is a criminal offense and can be reported to law enforcement. The Elections Department does not have the authority to enforce these matters and does not arbitrate disputes between campaigns.

For information about signs removed for safety reasons, contact the appropriate agency:

CalTrans (916) 654-6473

San Benito County Public Works (831) 636-4170

City of Hollister Public Works (831) 636-4370

City of San Juan Bautista Public Works (831) 593-1007

For Law Enforcement Issues:

In the City of Hollister: Hollister Police (831) 636-4330

All other areas: San Benito County Sheriff (831) 636-4080

Contact information for candidates and campaigns is available via the Elections Office at (831) 636-4016.

San Benito County Elections

440 5th Street, Room 205

Hollister, CA 95023

(831) 636-4016

www.SBCVOTE.us @sbcvote

Como en la mayoría de las elecciones surgen preguntas acerca de los carteles políticos. Aquí hay información general para ayudar a aclarar el tema:

La colocación de carteles políticos se regula por la ley del estado y la ordenanza de la ciudad. Carteles políticos no deben ser colocados dentro de la servidumbre de paso de cualquier carretera o ser visible a 600 pies de la orilla de una autopista ajardinada. Departamentos autorizados de remover carteles políticos son CalTrans, Obras Públicas de Hollister/San Juan Bautista, y Obras Públicas del Condado de San Benito. Esto para responded a las cuestiones de peligrosidad o de seguridad de vida. Carteles políticos no deben ser colocados antes de 90 días de la elección y se retiran dentro de los 10 días después de esa elección. Carteles políticos no deben ser más de 32 pies cuadrados. Carteles colocados en propiedad privada deben contar con el consentimiento del dueño de la propiedad. El robo o el vandalismo de los carteles políticos es un delito y pueden ser reportados a las autoridades. El Departamento de Elecciones no tiene la autoridad para hacer cumplir estas cuestiones y no arbitrar disputas entre campanas.

Para obtener información acerca de los carteles que han sido retirados por razones de mseguridad, pónganse en contacto con la agencia apropiada:

CalTrans (916) 654-6473

Obras Públicas del Condado de San Benito (831) 636-4170

Obras Públicas de la ciudad de Hollister (831) 636-4370

Obras Públicas de la ciudad de San Juan Bautista (831) 593-1007

Cuestiones de aplicación de la ley:

En la ciudad de Hollister: Policía de Hollister (831) 636-4330

Todas las otras áreas: Alguacil del condado de San Benito (831) 636-4080

Información de contacto de los candidatos y las campanas está disponible a través de la oficina de elecciones (831) 636-4016.