Elections Office to hold public equipment testing

The San Benito County Elections Department announced it will conduct on Aug. 13 its optical scan logic and accuracy testing and ICX ballot marking device preparation and testing. It will begin 10 a.m. at 440 Fifth Street, room 201 in Hollister. The testings are open to the public.

According to the release, the logic and accuracy testing verifies that the specific ballot information for each precinct is correct, checks the performance of the vote tabulating equipment and ensures that all votes are recorded properly and tabulated accurately.

The ICX ballot marking device preparation and testing is the loading of the voting data and comprehensive election logic and accuracy testing.

The Elections Office requests the public to call (831) 636-4016 to confirm attendance.

The Elections office also announced that it will convene an Election Observer Panel to observe activities associated with the 2021 Gubernatorial Recall Election, which will be held on Sept. 14.

“Representatives of political party county central committees, advocacy groups, the county grand jury, and any member of the public are invited to participate,” the release states.

El Departamento de Elecciones anuncio que tendrá pruebas de escaneo óptico de lógica y prueba de precisión y preparación y prueba del ICX dispositivo para marcar boletas. Pruebas empezaran a las 10 a.m. en 440 Fifth Street, cuarto #201 en Hollister. Las pruebas están abiertas para observación para el publico.

De acuerdo al comunicado, la prueba del dispositivo ICX incluye la carga de los datos electorales y la elección amplia de pruebas de lógica y precisión.

Las Pruebas de lógica y precisión verifica que la información de boletas para cada distrito electoral sean correctas, comprueba el rendimiento de los equipos de la totalización de votos, y se asegura de que todos los votos se registren correctamente y sean tabuladas con precisión.

La oficina de elecciones pidió que los residentes que desean observar las pruebas confirmen su presencia al (831) 636-4016.

La oficina de elecciones también anuncio que convocará un grupo de observadores electorales para observar actividades relacionadas con la Elección de Destitución de Gobernador de California que se llevará a cabo el 14 de septiembre.

“Los representantes de partido político central del condado de comités, grupos de defensa, el Gran Jurado del Condado, y cualquier miembro del público están invitados a participar,” según el aviso.