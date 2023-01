Emergency drive-thru food distribution set for Jan. 17

Distribución de emergencia de alimentos esta programada para el 17 de enero.

Boxes of food to be distributed Jan. 17. Photo courtesy of the Community FoodBank of San Benito County.

Boxes of food to be distributed Jan. 17. Photo courtesy of the Community FoodBank of San Benito County.

This article was written by BenitoLink intern Alexis Castro Juarez. La información en español se incluye a continuación.

The Community FoodBank of San Benito County scheduled an emergency drive-thru food distribution for Jan. 17 from 1:30 p.m. – 3:30 p.m. at 1133 San Felipe Road.

Community FoodBank’s CEO/Executive Director Sarah Nordwick said she isn’t sure how many people they will service, but that they’ve noticed that information on their facebook page regarding the emergency food distribution has been shared 52 times and they are constantly receiving multiple calls each day.

She added the food bank has a little over 1,300 boxes to give out. Those boxes are already pre packed and it includes canned items, dry items such as rice and beans. They also have produce boxes such as fruit, snacks and Gatorades.

Nordwick said the Community FoodBank of San Benito County has had an increase in donations as a response to county floods from Feeding America, the California Association of Food Banks and the state.

She said the community food bank is holding this event because they have been keeping watch on the recent storms and are seeing that many members in the community are in need and they want to do the best they can to secure emergency food for the additional people who are in need. She added the food bank wants to ensure that those residents have something to hold them over until they get into a more stable situation.

Nordwick said everyone, even those residents that have never been to a food bank before, are welcomed to attend.

For those who have not used the food bank’s services, there is a specifical drive thru distribution lane and they will ask the people to drive into the parking lot and go around the food bank building and enter the alley from the county building and then in the direction toward San Felipe Road.

For residents who aren’t able to go to the emergency drive-thru food distribution, Nordwick said they have six distributions a week at different times. She added the food bank is willing to find an alternative for residents that cannot attend the distribution events.

For more information residents may call (831) 637-0340.

El Community FoodBank del condado de San Benito programó una distribución de alimentos de emergencia para el 17 de enero de 1:30 p.m. – 3:30 p.m. en 1133 San Felipe Road.

La directora ejecutiva de Community FoodBank Sarah Nordwick dijo que no está segura de cuántas personas atenderán, pero que han notado que la información en su página de Facebook sobre la distribución de alimentos de emergencia se ha compartido 52 veces y constantemente reciben múltiples llamadas cada día.

Agregó que el banco de alimentos tiene un poco más de 1,300 cajas para repartir. Esas cajas ya están preempaquetadas e incluyen artículos enlatados, artículos secos como arroz y frijoles. También tienen cajas de productos como frutas, bocadillos y Gatorades.

Nordwick dijo que el Banco de Alimentos Comunitario del Condado de San Benito ha tenido un aumento en las donaciones debido a las inundaciones de Feeding America, la Asociación de Bancos de Alimentos de California y el estado.

Ella dijo que el banco de alimentos de la comunidad está organizando este evento porque han estado vigilando las tormentas recientes y están viendo que muchos miembros de la comunidad están necesitados y quieren hacer lo mejor que puedan para asegurar alimentos de emergencia para las personas adicionales que están en necesidad durante este tiempo y asegurarse de que esos residentes tengan algo para retenerlos hasta que lleguen a una situación más estable.

Nordwick dijo que todos, incluso aquellos residentes que nunca antes han estado en un banco de alimentos, pueden asistir.

Para aquellos que no han usado los servicios del banco de alimentos, hay un carril de distribución específico y les pedirán a las personas que conduzcan hasta el estacionamiento y rodeen el edificio del banco de alimentos y entren al callejón desde el edificio del condado y luego en el dirección a Carretera San Felipe.

Para los residentes que no pueden ir a la distribución de alimentos de emergencia, Nordwick dijo que tienen seis distribuciones por semana en diferentes momentos. Agregó que el banco de alimentos está dispuesto a encontrar una alternativa para los residentes que no pueden asistir a los eventos de distribución.

Para obtener más información, los residentes pueden llamar al (831) 637-0340.