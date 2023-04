Food Bank to host resource fair

Event aims to benefit residents affected by resent storms.

This article was written by BenitoLink intern Alexis Castro Juarez

Información disponible en español a continuación

The Community FoodBank of San Benito County will host a Community Resource Fair on April 1, at 1133 San Felipe Rd. from 1-5 p.m.

Sarah Nordwick, executive director at the food bank told BenitoLink that the Community Resource Fair is for people who have been impacted by the storm, to come and receive food and beverages and learn about youth resources in the community.

“A chance for some community members who have offered some help in assisting with cleanups and things like that. It’s a chance for families to express what their needs might be to help rebuild themselves back into their homes and start fresh,” said Nordwick

The Community Resource Fair will be having:

Disaster Recovery Information

Financial Assistance

Food Distribution

CalFresh and applications

Kids Activities

Music

And more

According to Nordwick, along with the food bank there will be other agencies involved with the fair. The other agencies involved include the Catholic Charities Diocese of Monterey, Community Foundation for San Benito County, Youth Alliance, Farmworker Caravan, Every Woman Counts and Latinas Contra Cancer.

Nordwick said there are other agencies signing up as the week goes on and they are letting anybody come who wants to share their resources with the community.

According to Nordwick, everyone is welcome to the fair but their hope is to gather as many people who were affected by the storms and damages to their homes, vehicles and any of their personal belongings as possible including people who have lost wages due to temporary job loss because of the floods and road closures.

Este sábado 1 de abril a partir de las 13:30. – 5 p.m. el Banco de Alimentos de San Benito será el anfitrión de la Feria de Recursos Comunitarios en 1133 San Felipe Rd.

Sarah Nordwick le dijo a BenitoLink que la Feria de Recursos Comunitarios será un lugar para que las personas afectadas por la tormenta vengan y reciban alimentos y bebidas y aprender acerca de otros recursos para jóvenes en la comunidad.

Nordwick dijo, “Una oportunidad para algunos miembros de la comunidad que han ofrecido ayuda para ayudar con la limpieza y cosas por el estilo. Es una oportunidad para que las familias expresen cuáles podrían ser sus necesidades para ayudarse a reconstruir sus hogares y comenzar de nuevo.

La Feria de Recursos Comunitarios tendrá:

Información de recuperación de desastres

Asistencia financiera

Distribucion de comida

CalFresh y aplicaciones

Actividades para niños

Música

Y más

Según Nordwick, además del Banco de Alimentos de San Benito, también habrá otras agencias involucradas en la Feria de Recursos Comunitarios. Las otras agencias involucradas son: Caridades Católicas Diócesis de Monterey, Community Foundation, Youth Alliance, Farmworker Caravan, Every Woman Counts y Latinas Contra Cancer.

Nordwick dice que todavía tienen más agencias que se están inscribiendo a medida que avanza la semana y están dejando que cualquiera venga.quien quiere para compartir sus recursos con la comunidad.

Según Nordwick, todos son bienvenidos a la feria, pero su esperanza es tratar de reunirse comomuchos personas que se vieron afectadas por las tormentas y los daños a sus hogares, vehículos ycualquiera de sus pertenencias personales. Además, aquellas personas que están en pérdida de salarios debido atemporario pérdida de empleo a causa de las inundaciones y los cierres de carreteras.

