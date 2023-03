Free tax services for qualified individuals

The VITA program established by the IRS helps underserved communities with filing. El programa VITA establecido por el IRS ayuda a las comunidades desatendidas con la presentación.

The Benito County Community Action Board is offering free tax filing for qualified residents. Photo by Michael Koteles.

This article was written by BenitoLink intern Alexis Castro Juarez

Información disponible en español a continuación

The San Benito County Community Action Board is offering free tax filing by certified tax preparers as part of the Volunteer Income Tax Assistance program (VITA). This service is available for individuals with:

Household income under $60,000

People with disabilities

Limited English speaking abilities

Elderly (60+ years)

The following documents should be brought to the appointment:

Photo ID

Social Security card for you, your spouse, and your dependents

Your Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) letter can be used as a substitute for you, your spouse, and your dependents if you do not have a Social Security number

Proof of foreign status, if applying for an ITIN

Date of birth of you, your spouse and any dependents listed on the tax return

Salary and earnings receipts (Forms W-2, W-2G, 1099-MISC) for all of your employers or payers

Banking Status of Interests and Dividends (Forms 1099)

Health Coverage Exemption Certificate, if received

A copy of last year’s federal and state returns, if available

Proof of transit number and bank account number for direct deposit, such as a blank check

To file the joint tax return electronically, both spouses must be present to sign the necessary forms

Total amount paid to daycare providers and the provider’s tax identification number, such as the provider’s Social Security number or business employer identification number

Forms 1095-A, B or C, health coverage statements

Copies of income transcripts from the IRS and the state, if applicable

Lizette Turner, San Benito County business services specialist/rapid response, said VITA is sponsored by the Internal Revenue Service, adding that since the program’s launch in 1969, thousands of volunteers have provided free tax assistance and prepared millions of federal and state returns.

The Community Action Board notes that the IRS awards matching funds to support organizations which offer free tax preparation services during the tax filing season at locations in all 50 states and the District of Columbia.

According to the VITA website, “In addition to VITA, the Tax Counseling for the Elderly program offers free tax help, particularly for those who are 60 years of age and older, specializing in questions about pensions and retirement-related issues unique to seniors.”

The Community Action Board also offers the MyFreeTaxes program through United Way, which enables people file their federal and state taxes.

To make an appointment or ask questions, contact Program Site Coordinator Xavier Lewis at (831) 634-4917 or [email protected].

La Junta de Acción Comunitaria del Condado de San Benito ofrece una declaración de impuestos gratuita por parte de preparadores de impuestos certificados como parte del programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA por sus siglas en ingles). Este servicio está disponible para personas con:

Ingreso familiar inferior a $60,000

Gente con discapacidades

Habilidades limitadas para hablar inglés

Para personas de edad avanzadas (60+ años)

Estos son los documentos para llevar a la sita:

Prueba de identidad (identificación con fotografía)

La tarjeta de seguro social de usted, de su cónyuge y de sus dependientes

La carta en donde se le asigna un número de identificación personal de contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) puede utilizarse como sustituto para usted, su cónyuge, y sus dependientes, si no tiene número de seguro social

Prueba de condición de extranjero, si solicita un ITIN

Fecha nacimiento de usted, de su cónyuge y de los dependientes que figuran en la declaración de impuestos

Comprobantes de salários e ingresos (Formulários W-2, W-2G, 1099-MISC) de todos de sus empleadores o pagadores

Estado Bancarios de intereses y dividendos (Formulários 1099)

Certificado de exención de cobertura médica, si lo recibió.

Copia de la declaración federal y estatal del año anterior, si la tiene disponibles

Comprobante de número tránsito y número de cuenta bancaria para depósito directo, tal como un cheque en blanco

Para presentar la declaración de impuestos conjunta electrónicamente, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios necesarios

Monto total pagado a proveedores de cuidados en guarderías y el número de identificación tributaria del proveedor, tal como el número de seguro social del proveedor o el número de identificación del empleador de negocio

Formulários 1095-A, B o C, estados de cobertura de salud

Copias de transcripciones de ingreso de parte del IRS y el estado, si corresponde

Lizette Turner, especialista en servicios comerciales/respuesta rápida del condado de San Benito, dijo que VITA está patrocinado por el Servicio de Impuestos Internos y agregó que desde el lanzamiento del programa en 1969, miles de voluntarios han brindado asistencia tributaria gratuita y han preparado millones de declaraciones federales y estatales.

La Junta de Acción Comunitaria señala que el IRS otorga fondos equivalentes para apoyar a las organizaciones que ofrecen servicios gratuitos de preparación de impuestos durante la temporada de presentación de impuestos en ubicaciones en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Según el sitio web de VITA, “Además de VITA, el programa Tax Counseling for the Elderly ofrece ayuda tributaria gratuita, en particular para aquellos que tienen 60 años o más, y se especializa en preguntas sobre pensiones y asuntos relacionados con la jubilación exclusivos de las personas mayores. ”

La Junta de Acción Comunitaria también ofrece el programa MyFreeTaxes a través de United Way, que permite a las personas presentar sus impuestos federales y estatales.

Para hacer una cita o hacer preguntas, comuníquese con el Coordinador del sitio del programa Xavier Lewis al (831) 634-4917 o [email protected]

The BenitoLink Internship Program is a paid, skill-building program that prepares local youth for a professional career. This program is supported by Monterey Peninsula Foundation AT&T Golf Tour, United Way, Taylor Farms and the Emma Bowen Foundation.