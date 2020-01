Free well testing in February

Service available to anyone living in San Benito County with a private domestic well which provides water to 1-14 households.

Information provided by Cesar Garcia Lopez with the Community Water Center.

The Community Water Center is offering free well testing on Feb. 5-6 from 9 a.m. to 3 p.m. The service is available to anyone with a private domestic well which provides water to 1-14 households living in San Benito County.

Nitrate and arsenic contamination has been found throughout the county. Get informed about the water quality conditions in your home. Over 14 households in the San Juan Bautista and Hollister area have already participated in the well testing program.

Christopher Nohrden from Hollister got his well tested and said about his experience: “I was very happy to have my well water tested by the Community Water Center. They were especially helpful with their explanation of the process and interpretation of the results. They are a great community resource!”

If you are interested in signing up for well testing on Feb. 5-6 or a future date, please contact Cesar Garcia Lopez at (831) 288-0450 or cesar.garcia@ communitywatercenter.org.

Community Water Center’s staff continues conducting door-to-door outreach in 2020 to better understand the water quality conditions from residents living near San Juan Bautista who get drinking water from private wells. CWC works with individuals to schedule an appointment, attend the appointment with the well testing technician, follow up directly to explain the results and connect individuals to available resources for safe water if needed.

This is a program of the Central Coast Regional Water Quality Control Board. To learn more about the program you can read the Regional Water Board’s media release:

https://www.waterboards.ca. gov/press_room/press_releases/ 2019/pr20190814_san_benito.pdf

Community Water Center is a nonprofit environmental justice organization whose mission is to act as a catalyst for community-driven water solutions through organizing, education and advocacy in California. CWC has offices in Watsonville, Visalia and Sacramento. CWC’s fundamental goal is to ensure that all communities have access to safe, clean and affordable drinking water.

****

Comuníquese con El Centro Comunitario por el Agua para programar una cita para analizar la calidad de su agua el 5 y 6 de febrer

El programa es disponible para cualquier persona con un pozo que provee agua de una a 14 casas.

Se han encontrado altos niveles de nitrato y arsénico por todo el condado. Le recomendamos que se informe más sobre la calidad del agua en su hogar. Más de 14 casas en la área de San Juan Bautista y Hollister ya han analizado su pozo de agua. Christopher Norden de Hollister participó y dijo que; “Estaba muy feliz de que el Centro Comunitario por el Agua analizará el agua de mi pozo. Fueron especialmente útiles con su explicación del proceso y la interpretación de los resultados. ¡Son un gran recurso comunitario!”

Las próximas fechas para tomar muestras son: con El Centro Comunitario por el Agua son: miércoles, 5 de febrero y jueves, 6 de febrero de 9am a 3pm.

Si está interesado en inscribirse para uno de estos días o un día en el futuro, communiqués con Cesar Garcia Lopez al (831) 288-0450 o cesar.garcia@ communitywatercenter.org

Personal del Centro Comunitario por el Agua continúan tocando puertas en la comunidad para obtener más información sobre las condiciones de la calidad del agua directamente de los residentes viviendo cerca de San Juan Bautista. El Centro trabajará con usted para programar una cita, asistir la cita con el técnico , y ya cuando los resultados estén listos, le explicaran los resultados y proveerán información sobre recursos disponibles para obtener agua limpia y económica si es necesario.

Este es un programa de la Mesa Regional de Control de Calidad del Agua. Para aprender más sobre este programa, puede leer el comunicado de prensa de la Mesa Regional:

https://www.waterboards.ca. gov/press_room/press_releases/ 2019/pr20190814_san_benito.pdf

El Centro Comunitario por el Agua es una organización sin fines de lucro cuya misión es de crear soluciones que las propias comunidades produzcan y puedan poner en práctica a fin de asegurarse el acceso al agua potable. El Centro tiene oficinas en Watsonville, Visalia, y Sacramento. El Centro tiene por objetivo garantizar que todas las comunidades tengan acceso al agua sana, limpia y económica.