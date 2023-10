Information provided by Hollister High School

Hollister High School was recently notified by the College Board that it has been named to the Advanced Placement (AP) Program Honor Roll, earning bronze recognition for developing an AP program that creates a college-going culture and gives students opportunities to earn college credit and maximize their college outcomes. Hollister High is also being honored with the 2023 AP Access Award for ensuring AP coursework is equally available to students no matter their background.

In 2019, Hollister High School was one of 17 districts in California and

among just 250 in the nation and Canada named to the 10th annual AP District

Honor Roll.



Trevor Packer, the College Board’s senior vice president for AP instruction, said the AP School Honor Roll “recognizes schools that have done outstanding work to welcome more students into AP courses and support them on the path to college success.”

Among last year’s graduating class at Hollister High School, 41 percent took at least one AP exam during their four years on campus and 31 percent of Class of 2023 grads scored a 3 or higher on one of those exams. Additionally, 68 students — or 9 percent of the graduating class — took five or more AP exams, with at least one of those tests taken during freshman or sophomore year.

The Advanced Placement program at Hollister High School offers college-level courses and exams that provide an opportunity for students to earn college credit, develop time management and critical thinking skills and prepare for college-level work. Twenty eight teachers on campus teach at least one AP class.

This year, more than a quarter of HHS students (874) are enrolled in at least one of the school’s 60 sections of 21 different AP courses. Not counting freshmen, who don’t take Advanced Placement courses, nearly 34 percent of all sophomores, juniors and seniors are enrolled in at least one AP course.

Principal Kevin Medeiros called Hollister High School’s recognition as an AP Honor Roll “nothing short of awesome. It is also even more impressive that we earned an AP Access Award, a testament to our commitment to inclusivity and expanding opportunities for all students.”

Principal Medeiros noted that honor is an affirmation of the school’s focus on post-secondary options for students. “This remarkable achievement is a direct reflection of our exceptional teaching staff, who go above and beyond to nurture academic excellence,” he said. “It is also a tribute to our hard-working students who embrace the challenges of AP coursework, and it’s a testament to the unwavering support of our parents and guardians, who stand by their side every step of the way.

Together, we are shaping a future filled with boundless possibilities, where every student can reach their full potential.”

Elaine Klauer, San Benito High School District’s Assistant Superintendent for Academics and Instructional Program, said the AP Honor Roll accolade “acknowledges the school’s exceptional efforts to expand access to AP courses and provide support to students pursuing their college goals.”

Hollister High School has nearly eliminated the opportunity gap for Latino students, as the percentage of Latino and White students enrolled in AP classes continues to reflect the overall percentage they represent in the student population.

“AP represents an opportunity for students to stand out to college, earn college credit and placement, and potentially boost their grade point averages,” said Trevor Packer, head of the AP program. “The schools have shown they can expand access to these college-level courses and still drive high performance. They represent the best of our AP program.”

Claire Grissom, San Benito High School District’s Coordinator of Career and College Readiness, said the district continues to ensure that its mission statement that students reach their full potential so that all options are available to them upon graduation includes access to earning college credits while still in high school.

“The AP courses and tests are the traditional way students access college credit for

four-year institutions and SBHSD is committed to expanding access to college credit

for traditionally underrepresented students through articulation and dual enrollment”

in college courses while still enrolled in high school.

Christine Dukes, a teacher in Hollister High School’s AVID (Advancement Via

Individual Determination) program, noted that many Hollister High School students

are from populations underrepresented on college campuses, either because of ethnicity or socio-economic status.

“AP courses allow these students access to college-level material, but at a pace that allows them to be involved in all the facets of high school: extracurricular activities, athletics, work experience,” Mrs. Dukes said. “Furthermore, the amount and variety of AP classes allows students to explore their diverse interests. At Hollister High School, we are all about allowing our students a multitude of options, so STEM-focused students can take math and science AP classes, and humanities and social science-oriented students can take AP classes in language, history, and literature. Even art students have AP Studio Art as an option!”

Mrs. Dukes added that what she “really appreciates about our high school is that we encourage all students to try classes that are out of their comfort zone in a safe and nurturing environment. This is why in AVID we require students to challenge themselves with advanced classes. This gives students not only a taste of what they might expect in college, but potentially college credit as well.”

San Benito High School District Superintendent Dr. Shawn Tennenbaum said,

“We are continuing to invest in student success at all levels. From the Board of

Trustees to students, we see the outcomes of our educational investments coming to

fruition. What better way to measure our success than through our students and their

success? Our students continue to rise to the occasion every single day. This typifies

everything we believe in.”

The AP honor is recognition of what the superintendent calls “an incredible team effort by all members of our school community. Everyone should be proud, because every contribution is a contribution that makes a difference for every student.”

College Board notificó recientemente a la Preparatoria Hollister que ha sido nombrada en el Cuadro de Honor del Programa de Colocación Avanzada (AP), obteniendo el reconocimiento de bronce por desarrollar un programa AP que crea una cultura de asistencia universitaria y brinda a los estudiantes oportunidades de obtener créditos universitarios y maximizar sus resultados universitarios. La Preparatoria Hollister también recibirá el premio AP Access Award 2023 por garantizar que los cursos AP estén igualmente disponibles para los estudiantes sin importar su origen.

En 2019, la Preparatoria Hollister fue uno de los 17 distritos de California y uno de solo 250 en el país y Canadá incluidos en el décimo cuadro de honor annual del distrito AP.

Trevor Packer, vicepresidente de instrucción AP de College Board, dijo que el Cuadro de Honor de las Escuelas AP “reconoce a las escuelas que han realizado un trabajo sobresaliente para dar la bienvenida a más estudiantes a los cursos AP y apoyarlos en el camino hacia el éxito universitario.”

Entre la generación que se graduó el año pasado de la Preparatoria Hollister, el 41 por ciento tomó al menos un examen AP durante sus cuatro años de preparatoria y el 31 por ciento de los graduados de la generación 2023 obtuvo un 3 o más en uno de esos exámenes. Además, 68 estudiantes — o el 9 por ciento de la clase que se graduó — tomaron cinco o más exámenes AP, y al menos uno de esos exámenes se tomó durante el primer o segundo año de preparatoria.

El programa de Colocación Avanzada de la Preparatoria Hollister ofrece cursos y exámenes a nivel universitario los cuales brindan a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios, desarrollar habilidades en cómo administrar su tiempo y de como tener un pensamiento crítico así como también los prepara para trabajos de nivel universitario. Veintiocho maestros del plantel escolar imparten al menos una clase AP.

Este año, más de una cuarta parte de los estudiantes de HHS (874) están inscritos en al menos una de las 60 sesiones de la escuela de 21 cursos AP diferentes. Sin contar a los estudiantes de primer año, que no toman cursos de Colocación Avanzada, casi el 34 por ciento de todos los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año están inscritos en al menos un curso AP.

El director Kevin Medeiros calificó el reconocimiento de la Preparatoria Hollister del Cuadro de Honor AP como “nada menos que asombroso.” También es aún más impresionante que hayamos obtenido un premio AP Access, un testimonio de nuestro compromiso con la inclusión y la ampliación de oportunidades para todos los estudiantes.”

El director Medeiros señaló que el honor es una afirmación del enfoque que tiene la escuela en las opciones postsecundarias para los estudiantes. “Este notable logro es un reflejo directo de nuestro excepcional personal docente, que hace todo lo posible para fomentar la excelencia académica,” dijo. “También es un tributo a nuestros estudiantes que trabajan duro en aceptar los desafíos de los cursos AP, y es un testimonio del apoyo inquebrantable de nuestros padres y tutores, quienes están a su lado en cada paso del camino. Juntos, estamos dando forma a un futuro lleno de posibilidades ilimitadas, donde cada estudiante puede alcanzar su máximo potencial.”

Elaine Klauer, asistente del superintendente de los programas académicos y de la instrucción del distrito escolar de San Benito, dijo que el galardón del Cuadro de Honor AP “reconoce los esfuerzos excepcionales de la escuela para ampliar el acceso a los cursos AP y brindar apoyo a los estudiantes que persiguen sus objetivos universitarios.”

La Preparatoria Hollister casi ha eliminado la brecha de oportunidades para los estudiantes latinos, ya que el porcentaje de estudiantes latinos y blancos inscritos

en clases AP continúa reflejando el porcentaje general que representan en la población estudiantil.

“AP representa una oportunidad para que los estudiantes se destaquen en la universidad, obtengan créditos y colocación universitaria, y potencialmente mejoren sus promedios de calificaciones”, dijo Trevor Packer, director del programa AP. “Las escuelas han demostrado que pueden ampliar el acceso a estos cursos de nivel universitario y seguir impulsando un alto rendimiento. Representan lo mejor de nuestro programa AP.”

Claire Grissom, coordinadora de preparación profesional y universitaria del distrito escolar de San Benito, dijo que el distrito continúa asegurándose de que su misión de que los estudiantes alcancen su máximo potencial para que todas las opciones estén disponibles para ellos al graduarse incluya el acceso a la obtención de créditos universitarios mientras aún están en la preparatoria. “Los cursos y exámenes AP son la forma tradicional en la que los estudiantes acceden a créditos universitarios para instituciones de cuatro años y SBHSD está comprometido en ampliar el acceso a créditos universitarios para estudiantes tradicionalmente subrepresentados a través de la articulación y la inscripción dual” en cursos universitarios mientras aún están inscritos en la preparatoria.

Christine Dukes, una maestra del programa AVID (Avance a través de la determinación individual) de la Preparatoria Hollister, señaló que muchos estudiantes de la Preparatoria Hollister provienen de poblaciones subrepresentadas en los planteles universitarios, ya sea por su origen étnico o su estatus socioeconómico.

“Los cursos AP permiten a estos estudiantes acceder a material de nivel universitario, pero a un ritmo que les permite participar en todas las facetas de la preparatoria: actividades extracurriculares, deportes, experiencia laboral”, dijo la Sra. Dukes. “Además, la cantidad y variedad de clases AP permite a los estudiantes explorar sus diversos intereses. En la Preparatoria Hollister, nuestro objetivo es permitirles a nuestros estudiantes una multitud de opciones, para que los estudiantes enfocados en STEM puedan tomar clases AP de matemáticas y ciencias, y los estudiantes orientados a humanidades y ciencias sociales puedan tomar clases AP en lenguaje, historia y literatura. ¡Incluso los estudiantes de arte tienen AP Studio Art (Arte de Estudio) como opción!

La Sra. Dukes agregó que lo que “realmente aprecia de nuestra preparatoria es que alentamos a todos los estudiantes a probar clases que están fuera de su zona de confort en un ambiente seguro y enriquecedor. Es por eso que en AVID requerimos que los estudiantes se desafíen a sí mismos con clases avanzadas. Esto les da a los estudiantes no sólo una muestra de lo que podrían esperar en la universidad, sino también potencialmente créditos universitarios.”

El Dr. Shawn Tennenbaum, superintendente del Distrito Escolar de San Benito, dijo: “Seguimos invirtiendo en el éxito de los estudiantes en todos los niveles. Desde la Mesa Directiva hasta los estudiantes, vemos que los resultados de nuestras inversiones educativas se hacen realidad. ¿Qué mejor manera de medir nuestro éxito que a través de nuestros estudiantes y su éxito?

Nuestros estudiantes continúan estando a la altura de las circunstancias todos los días. Esto tipifica todo en lo que creemos.”

El honor AP es un reconocimiento a lo que el superintendente llama “un increíble esfuerzo de equipo por parte de todos los miembros de nuestra comunidad escolar. Todos deberían estar orgullosos, porque cada contribución es una contribución que marca la diferencia para cada estudiante.”