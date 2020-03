HSD to provide student meals during school closures

Meals will be served between 10 a.m. and 1 p.m. Monday through Friday in the parking lot or bus lane at each school.

Information provided by the Hollister School District.

The Hollister School District Student Nutrition Services program will provide an opportunity for families to drive through and pick up meals for the children in their family at school sites. Children must be present in order for meals to be provided.

According to a recent release, schools will provide lunch for that day and breakfast for the next day. Meals will be served between 10 a.m. and 1 p.m. Monday through Friday in the parking lot or bus lane at each school. HSD advises people stay in their cars and meals will be passed through based on the number of children in the car.

This program will be solely for the pickup of meals and meals will not be consumed onsite. HSD encourages families to continue to be proactive in reducing the risk of COVID-19 by not congregating at the school site once meals have been distributed, continue to wash hands often, sneeze or cough into a tissue and stay home if sick.

El programa de los Servicios de Nutrición Estudiantil de Hollister School District (HSD) proporcionará una oportunidad a las familias para que vayan y recojan en las escuelas los alimentos de sus hijos en varios sitios escolares. Los niños deben presentarse para que los alimentos sean proporcionados. Escuelas proporcionarán el almuerzo para ese día y el desayuno para el siguiente día. Los alimentos se proporcionarán entre las 10:00 am y la 1:00 pm, desde el lunes hasta el viernes en el estacionamiento, en las líneas, donde se estacionan los camiones en cada escuela.

Por favor permanezcan en sus automóviles y los alimentos se pasarán de acuerdo con el número de niños en los automóviles.

Este programa será solamente para recoger los alimentos y los alimentos no se consumirán en el sitio escolar. Avisamos a las familias para que continúen siendo proactivas para reducir el riesgo de congregarse en la escuela debido al COVID-19; una vez que los alimentos se hayan distribuido, continúen lavándose las manos con frecuencia, cuando estornuden o tosan en un pañuelo, y permanezcan en casa si están enfermos.