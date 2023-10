Information provided by the Community Services Workforce Development. Lea este articulo en español aqui.

Notice is herby given that the County of San Benito Community Action Board will conduct a public hearing on Thursday, November 9, 2023, at 4:00 p.m. at 1161 San Felipe Road, Building B, Hollister, CA to discuss the application for funding under the 2023 Community Development Block Grant (CDBG) and to solicit citizen input on the proposed activities to be included in the application.

On September 29, 2023, the State Housing and Community Development Department (HCD) released a Notice of Funding Availability (N.O.F.A.) making available $19 million to previously submitted CDBG grant applications which were held on a waiting list due to being oversubscribed in 2020. There are a total of 9 waitlisted projects statewide. Under this NOFA, San Benito County is only able to apply for the same activity under the 2020 CDBG application.

San Benito County is applying for up to $3,000,000 for Public Facilities under the Notice of Funding Availability for the following eligible activities:

Public Facilities. $2,715,759 for the construction of a multi-purpose community room and funding for the completion of sixteen (16) interim housing units for homeless families at the County Migrant Labor Camp.

The purpose of the public hearing is to give citizens an opportunity to make their comments known on the proposed activities/application.

DISABILITY ACCOMMODATION NOTICE: If you require special accommodation to participate in the public hearing, please contact Andi Anderson at CSWD at (831) 638-3315 between the hours of 8:00 a.m. – 5:00 p.m. at least 48 hours prior to the public hearing. Persons with hearing disabilities can call the California Relay service 711. A Spanish translator will be available at the hearing for those who may need this service.

Members of the public are invited to provide comments at the public hearing, or, in writing, which is received by the Community Action Board on or before Thursday, November 9, 2023 before 4:00 p.m. If you desire additional information concerning the above, please contact Andi Anderson at aanderson@cosb.us or 1111 San Felipe Road, Ste 107, Hollister, CA 95023.

The County promotes fair housing and makes all of its programs available to low- and moderate-income families regardless of age, race, color, religion, sex, national origin, sexual preference, marital status or handicap.

NOTICIA PUBLICAMENTE DADO QUE la Mesa Directiva de Acción Comunitaria del Condado de San Benito conducirá una audiencia pública el día jueves, 9 de noviembre del año 2023 a las 4:00 de la tarde localizado en 1161 Calle San Felipe en Hollister, CA para discutir la aplicación del Desarrollo de la Comunidad Horma de Fondos del año 2023. Y también para escuchar sugerencias de los ciudadanos.

El 29 de septiembre de 2023, el Departamento Estatal de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés) publicó un Aviso de Disponibilidad de Fondos (N.O.F.A, por sus siglas en inglés) que pone a disposición $19 millones para las solicitudes de subvenciones CDBG presentadas anteriormente que se mantuvieron en una lista de espera debido a que se presentaron en exceso en 2020. Hay un total de 9 proyectos en lista de espera en todo el estado. Bajo esta NOFA, el Condado de San Benito solo puede solicitar la misma actividad bajo la solicitud CDBG 2020.

Este año, el condado aplicara para actividades de servicios públicos y para facilidades públicas por un total hasta $3,000,000. Estas son las actividades que serán propuestas:

Instalaciones públicas: $2,715,759 para completar la construcción de dieciséis (16) unidades de viviendas temporarias para el uso de familias sin hogar y la construcción de un centro para usos comunitarios con medida de tres mil (3000) pies cuadrados localizado en el Campo Migrante del Condado.

El propósito de estas audiencias públicas es para darles la oportunidad a los ciudadanos para hacer saber sus comentarios de acuerdo los tipos de actividades elegibles que el Condado debe estar aplicando bajo el programa del Estado CDBG.

AVISO DE DISCAPACIDAD acomodaciones: Si usted requiere acomodaciones para participar en esta audiencia pública, favor de llamar a Andi Anderson al teléfono (831) 638-3315 entre las horas 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde con 48 horas antes de la audiencia pública. Personas con discapacidad auditiva pueden llamar al Servicio de retransmisión de California 711. Un traductor en español estará disponible en la audiencia para aquellos que necesiten de los servicios.

Se invita a los miembros del público a proporcionar comentarios en la audiencia pública o, por escrito, que sea recibida por la Junta de Acción Comunitaria en o antes del jueves 9 de noviembre de 2023 antes de las 4:00 p.m. Si desea información adicional sobre lo anterior, comuníquese con Andi Anderson en aanderson@cosb.us o 1111 San Felipe Road, Ste. 107, Hollister, CA 95023.

El Condado promociona viviendas justas y hace saber de todos los programas que están disponibles para familias de bajos ingresos y ingresos moderados. No discrimina por edad, raza, color, religión, sexo, nacionalidad, preferencia sexual, o estado matrimonial, o incapacitados.