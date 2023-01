Local assistance available for residents suffering from flood effects

Operational days and times for residents affected by floods:

The San Benito County Local Assistance Center will have services available from state, county, and community-based organizations.

Information provided by County of San Benito

Visit the local assistance center to learn how to get help:

Flood assistance programs

Housing and rent programs

Questions about insurance

Vital records replacement

Emergency help with immediate needs. (Food, unemployment, and more.)

If you have the following, please bring:

Address of damaged primary residence

Insurance coverage information (policy)

Current telephone number

Mailing address

Spanish translators will be on site

Condado de San Benito Centro de Asistencia Servicios estarán disponible de parte del el estado, el condado de San Benito y organizaciones comunitarias.

Localizado: Strada verde

354 1st Street, Hollister CA 95023

operativos para los residentes afectados por las inundaciones

Días y horarios:

Jueves el 2 de Febrero, 2023: 4:00 p.m. a 7:00 p.m

Viernes el 3 de Febrero, 2023: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sabado el 4 de Febrero, 2023: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Visite el centro de asistencia para información sobre cómo obtener ayuda de:

Programas para víctimas de inundaciones

Programas De Vivienda

Preguntas sobre seguros

Reemplazo de registros vitales

Ayuda con necesidades inmediatas.

(Comida, desempleo, y mas.)

Si usted tiene lo siguiente por favor traiga:

Dirección residencial que fue dañada

Información de cobertura de seguro (su póliza)

Número de teléfono

Dirección postal

Traductores en español estarán en el sitio