Public Hearing Notice—Homeless Services and H.O.M.E. Resource Center

SBC Community Action Board to hold virtual meeting on March 31.

This article was contributed by SBC Community Services and Workforce Development.

Notice is hereby given that the County of San Benito Community Action Board will conduct a public hearing in order to discuss the submittal of an application and will conduct a virtual public hearing on Wednesday, March 31 at 4 p.m. via Zoom at the following link:

https://zoom.us/j/97305021797?

Meeting ID: Meeting ID: 973 0502 1797

Password: 887271

Phone Number: One tap mobile

+1669-900-6833,973-050-21797#, *887271# US (San Jose)

San Benito County is submitting a collaborative application with the City of Hollister and San Juan Bautista. The purpose of the public hearing is to discuss the application for funding under the Community Development Block Grant (CDBG) Coronavirus Response Round 2 & 3 (CDBG- CV2 & CV3) and to solicit citizen and all lawful residents, migrant farmworkers, persons of all racial backgrounds and disadvantaged persons, etc. input on the proposed activities to be included in the application.

CDBG-CV2/3 proposed activities are for shelter facility improvements and for shelter operation subsidies and hotel vouchers under a joint application with Hollister and San Juan Bautista. Available funds for all three jurisdictions are: $1,150,872.

Eligible activities under the CDBG program include Community Development activities including Public Services to respond to COVID-19 impacts, short-term subsistence payments for households at risk of eviction and/or homelessness and housing costs for those exiting homelessness, homeless shelter operations and health and education support services; Public Facility and infrastructure improvements with a documented COVID-19 nexus; Public Facility acquisition, including healthcare facilities, emergency shelters and housing for persons experiencing homelessness in response to COVID-19 impact; housing assistance for acquisition and/or rehabilitation of low-moderate housing and Economic Development to support business assistance and Microenterprise assistance.

Disability Accommodation Notice: If you require special accommodations to participate in the public hearing, please contact Andi Anderson at CSWD at (831) 902-2741 between the hours of 8 a.m. to 5 p.m. at least 48 hours prior to the public hearing. Persons with hearing disabilities can call the TDD/TTY phone at (831) 637-3265. A Spanish translator will be available at the public hearing for those who may need this service.

Members of the public are invited to provide comment at the public hearing on Wednesday, March 31 at 4 p.m. If members of the public are unable to participate in the public hearing, comments may be submitted in writing to the following locations: Community Services & Workforce Development (CSWD), 1161 San Felipe Road, Hollister, CA 95023 or via email at aanderson@cosb.us; on or before Wednesday, March 31, at 4 p.m. If you desire additional information or have any questions, please contact the (831) 637-9293.

San Benito County promotes fair housing and makes all its programs available to low- and moderate-income families regardless of age, race, color, religion, sex, national origin, sexual preference, marital status, or handicap.



NOTICIA PUBLICAMENTE DADO QUE la Mesa de Acción Comunitaria del Condado de San Benito conducirá una audiencia pública el viernes 31 de marzo del año 2021 a las 4:00 de la tarde. La junta se conducirá a través virtual de ZOOM:



https://zoom.us/j/97305021797?

Meeting ID: Meeting ID: 973 0502 1797

Password: 887271

Phone Number: One tap mobile

+1669-900-6833,973-050-21797#, *887271# US (San Jose)



El condado de San Benito está presentando una solicitud de colaboración con la ciudad de Hollister y San Juan Bautista. El propósito de la audiencia pública es para discutir la solicitud de financiamiento bajo la Ronda 2 y 3 de Respuesta al Coronavirus de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) (CDBG-CV2 y CV3) y solicitar la opinión de los ciudadanos y todos los residentes legales, trabajadores agrícolas migrantes, personas de todos los orígenes raciales y personas desfavorecidas, etc. sobre las actividades propuestas que se incluirán en la solicitud.

Las actividades propuestas por CDBG-CV2 / 3 son para mejoras en las instalaciones de los refugios y para los subsidios de operación de los refugios y los vales de hotel bajo una solicitud conjunta con Hollister y San Juan Bautista. Los fondos disponibles para las tres jurisdicciones son: $1,150,872.

Las actividades elegibles bajo el programa CDBG incluyen actividades del Desarrollo Comunitario que incluyen Servicios Públicos para responder a los impactos de Coronavirus-19, pagos de subsistencia a corto plazo para hogares en riesgo de desalojo y / o falta de vivienda y costos de vivienda para aquellos que salen de la falta de vivienda, operaciones de refugios para personas sin hogar y salud y servicios de apoyo a la educación; Mejorando las instalaciones públicas y la infraestructura con un nexo Coronavirus-19 documentado; Adquisición de instalaciones públicas, incluidas instalaciones de atención médica, refugios de emergencia y viviendas para personas sin hogar en respuesta al impacto de Coronavirus-19; asistencia de vivienda para la adquisición y / o rehabilitación de viviendas de baja moderada y desarrollo económico para apoyar la asistencia comercial y la asistencia a microempresas.

AVISO DE DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO: Si usted requiere alojamiento para participar en esta audiencia pública, favor de llamar a Andi Anderson al teléfono (831) 902-2741 entre las horas 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde con 48 horas antes de la audiencia pública. Personas con incapacidades de oídos pueden llamar al TDD/TTY por teléfono al número (831) 637-3265. Un traductor en español estará disponible en la audiencia para aquellos que necesiten de los servicios.

Miembros del publico son invitados a dar sus comentarios durante la audiencia pública el 31 de marzo del año 2021 a las 4 de la tarde. Si usted no puede asistir a esta audiencia pública, puede dirigir sus comentarios por escrito al Condado de San Benito, Departamento de Servicios de la Comunidad y Desarrollo de Trabajadores Unidos a la dirección 1161 San Felipe Road, Hollister, CA 95023 o por el correo electrónico aanderson@cosb.us. Si desea información adicional o si tiene alguna pregunta sobre la anterior, podrá llamar al (831) 637-9293.

El Condado promociona viviendas justas y hace saber de todos los programas que están disponibles para familias de bajos ingresos e ingresos moderados. No discrimina por edad, raza, color, religión, sexo, nacionalidad, preferencia sexual, o estado matrimonial, o incapacitados.