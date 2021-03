Public notice for 2021 CDBG Housing and Homeless Solutions

Community Services and Workforce Development applying for $1.5 million to fund housing project and homeless services.

This article was contributed by SBC Community Services and Workforce Development.

Notice of Public Hearing for Submittal of State CDBG Application

Notice is hereby given that the County of San Benito Community Action Board will conduct a public hearing in order to discuss the submittal of an application in response to the 2021 State Community Development Block Grant (CDBG) Notice of Funding Availability (NOFA), and to solicit citizen and all lawful residents, migrant farmworkers, persons of all racial backgrounds and disadvantaged persons, etc. input on

Wednesday, March 31 at 3 p.m. via Zoom:

Join Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/91999476602?pwd=MWxUMjY4eEY4T25FSnhFOUJEa1hPZz09

Meeting ID: 919 9947 6602 Passcode: 032983



Community Services & Workforce Development (CSWD) on behalf of San Benito County is applying for $1,000,000.00 for Public Facilities and $500,000 for Public Services under the NOFA for the following eligible activities:



Public Facilities—$1,000,000: Housing Project benefiting homeless families and/or homeless individuals.



Public Services—$500,000: Homeless Services including case management, housing navigation, outreach, rental assistance, emergency shelter and supportive services.

The purpose of the public hearing is to give citizens and all lawful residents, migrant farmworkers, persons of all racial backgrounds and disadvantaged persons, etc. an opportunity to make their comments known on the proposed activities/application.

Disability Accommodation Notice: If you require special accommodations to participate in the public hearing, please contact Andi Anderson at CSWD at (831) 637-9293 between the hours of 8 a.m. and 5 p.m. at least 48 hours prior to the public hearing. Persons with hearing disabilities can call the TDD/TTY phone at (831) 637-3265. A Spanish translator will be available at the hearing for those who may need this service.

If you are unable to attend the public hearing, you may direct written comments to the County of San Benito, CSWD at 1161 San Felipe Road, Hollister, CA 95023, or you may telephone (831) 637-9293 Monday through Friday between the hours of 8 a.m. to 5 p.m. In addition, information is available for review at the above address weekdays between the hours of 8 a.m. to 5 p.m.

The County promotes fair housing and makes all of its programs available to low- and moderate-income families regardless of age, race, color, religion, sex, national origin, sexual preference, marital status or handicap.



NOTICIA PUBLICA

Aviso de audiencia pública para la presentación de la solicitud estatal de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario del Estado (CDBG)

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que la Junta de Acción Comunitaria del Condado de San Benito llevará a cabo una audiencia pública para discutir la presentación de una solicitud en respuesta al Aviso de Disponibilidad de Financiamiento (NOFA) de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario del Estado (CDBG) del año 2021, y para solicitar la opinión de los ciudadanos y todos los residentes legales, trabajadores agrícolas migrantes, personas de todos los orígenes raciales y personas desfavorecidas, etc. sobre las actividades propuestas que se incluirán en la solicitud el miércoles 31 de marzo del año 2021 a las 3:00 de la tarde a través de Zoom:



https://zoom.us/j/91999476602?pwd=MWxUMjY4eEY4T25FSnhFOUJEa1hPZz09

Meeting ID: 919 9947 6602 Passcode: 032983



Instalaciones públicas – $ 1,000,000: Proyecto de vivienda que beneficia a familias sin hogar y / o personas sin hogar.



Servicios públicos – $ 500,000: Servicios para personas sin hogar que incluyen administración de casos, navegación de viviendas, alcance, asistencia con el alquiler, refugio de emergencia y servicios de apoyo.



El propósito de estas audiencias públicas es para ofrecer la oportunidad a los ciudadanos y todos los residentes legales, trabajadores agrícolas migrantes, personas de todos los orígenes raciales y personas desfavorecidas, etc. para hacer saber sus comentarios de acuerdo los tipos de actividades elegibles que el Condado debe estar aplicando bajo el programa del Estado CDBG.

AVISO DE DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO: Si usted requiere alojamiento para participar en esta audiencia pública, favor de llamar a Andi Anderson al teléfono (831) 637-9293 entre las horas 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde con 48 horas antes de la audiencia pública. Personas con incapacidades de oídos pueden llamar al TDD/TTY por teléfono al número (831) 637-3265. Un traductor en español estará disponible en la audiencia para aquellos que necesiten de los servicios.

Si usted no puede asistir a esta audiencia pública, puede dirigir sus comentarios por escrito al Condado de San Benito, Departamento de Servicios de la Comunidad y Desarrollo de Trabajadores Unidos a la dirección 1161 San Felipe Road, Hollister, CA 95023 o puede llamar por teléfono (831) 637-9293 de lunes a viernes entre las horas de 8:00 en la mañana y 5:00 de la tarde. Ademas la información está dispuesta para ser revisada en la dirección de arriba entre las horas 8:00 en la mañana y 5:00 de la tarde entre semana.

El Condado promociona viviendas justas y hace saber de todos los programas que están disponibles para familias de bajos ingresos e ingresos moderados. No discrimina por edad, raza, color, religión, sexo, nacionalidad, preferencia sexual, o estado matrimonial, o incapacitados.