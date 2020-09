Residents respond to BenitoLink survey on schools and COVID-19

The next election-focused survey looks at local ballot measures N and O.

Since July, BenitoLink has been gathering input from San Benito County residents on local issues, seeking their opinions and soliciting solutions for inclusion in candidate interviews and the BenitoLink Election Forum series, which will be released in video format on Oct. 8.

Because of COVID-19, BenitoLink had to switch from an in-person meeting to a recorded one. While recordings are underway, we’ve continued to gather residents’ input on important topics.

Below are the results of Surveys 4 and 5, focusing on COVID-19, schools, preservation, public art and beautification.

Here is what respondents had to say:

Send all the kids back to school full-time in classrooms and fire all teachers and administrators who refuse.

Keep kids home this year, or allow small hybrid sections of a dozen kids in class at a time, full face masks etc.

Children’s overall health and stress management depends on social interactions and play. Open the playgrounds; encourage youth to be outside and healthy.

Hollister should have a mask in public law until San Benito County is in the lowest tier.

Follow the science. Enforce guidelines if necessary.

Do not build a completely new high school. Too expensive, and the competition between schools will be rife with social angst.

Make downtown an open plaza with no traffic from 5th to South. Make it inviting, walkable, with fountains, seating areas to read, chat with friends, enjoy coffee, or wine/beer (after hours). Whatever happened to the plan the taxpayers paid for to develop a more user-friendly atmosphere?

Keep fracking the frack out of here. Every place we have a traffic bottleneck, install a roundabout. Stop the development of that gigantic dam. Keep our natural spaces and build recreational businesses around them. Create a utility company for the county or city, set up solar on every home and business, and sell that energy to other cities and counties.

I am all for public art in terms of art festivals; galleries; etc. Also I would love to see more trees in the old downtown street area like in Willow Glen and also along Highway 25 where all the new block walls and shopping centers are. Why not have trees down the middle of the streets or along the sides?

Clean up the garbage left by homeless; cite or arrest them for ongoing crimes.

We need to get through the COVID-19 crisis so we can get on with everything else. Our tax base is going to suffer, people will lose their houses due to job losses, there will be more evictions due to job losses. People are going to be hungry and without health insurance due to job losses. We really need to focus on getting through the pandemic and getting back to work. Hopefully therapies and a vaccine are on the way.

To read all of the Surveys 4-5 responses, go to the Your Voice—Your Vote landing page.

Our next survey will focus on Measure N (the Strada Verde project) and Measure O (bond for Aromas-San Juan Unified School District). Share your thoughts on one or both measures in Survey 6 (Encuesta 6).

BenitoLink thanks the many respondents for engaging in the democratic process and letting local candidates know what’s on your mind. If you would like to get involved as a volunteer with BenitoLink, become an event sponsor, or have questions, please email yourvoice@benitolink.com.

There’s still time to respond to all the Your Voice—Your Vote surveys and to view all the responses submitted by the community. Visit the Your Voice—Your Vote landing page.

Desde julio, BenitoLink ha estado recopilando comentarios de los residentes, pidiendo sus opiniones y solicitando soluciones como contenido para las entrevistas de los candidatos y el Foro Electoral de BenitoLink programado para lanzarse en formato de video el 8 de octubre.

Debido a Covid-19, BenitoLink tuvo que cambiar de planes, pasando de un foro en persona a una versión grabada. Mientras se realizan las grabaciones, seguimos recopilando opiniones de los residentes sobre temas importantes.

Estamos listos para informar sobre los resultados de las Encuestas 4-5 centradas en Covid-19, escuelas y preservación, arte público y embellecimiento.

Esto es lo que dijeron los encuestados:

Envíe a todos los niños a la escuela a tiempo completo en las aulas y despida a todos los maestros y administradores que se nieguen.

Mantenga a los niños en casa este año o permita pequeñas secciones híbridas de una docena de niños en clase a la vez, máscaras faciales completas, etc.

La salud general de los niños y el manejo del estrés dependen de las interacciones sociales y el juego. Abra los patios de recreo; anime a los jóvenes a estar al aire libre y saludables.

Hollister debería tener una máscara en derecho público hasta que el condado de SB esté en el nivel más bajo.

Sigue la ciencia. Haga cumplir las pautas si es necesario.

No construya una escuela secundaria completamente nueva. Demasiado caro, y la competencia entre escuelas estará plagada de angustia social.

Haga del centro de la ciudad una plaza abierta sin tráfico desde la 5ª hacia South St. Hágalo atractivo, transitable, con fuentes, áreas para sentarse para leer, charlar con amigos, disfrutar de un café o vino/cerveza (fuera del horario de atención). ¿Qué pasó con el plan que pagaron los contribuyentes para desarrollar una atmósfera más amigable?

“Fracking” fuera de aquí. En todos los lugares donde tengamos la congestión del tráfico instale una rotonda. Detenga el desarrollo de esa gigantesca presa. Conservar nuestros espacios naturales y construir negocios recreativos a su alrededor. Cree una empresa de servicios públicos para el condado o la ciudad, instale energía solar en cada hogar y negocio y venda esa energía a otras ciudades y condados.

Estoy a favor del arte público en términos de festivales de arte; galerías.También me encantaría ver más árboles en el área de la calle del centro antiguo como en Willow Glen y también a lo largo de la autopista 25, donde están todas las nuevas paredes de bloques y centros comerciales. ¿Por qué no tener árboles en el medio de las calles o a los lados?

Limpiar la basura que dejan las personas sin hogar; citarlos o arrestarlos por delitos en curso.

Necesitamos superar la crisis de Covid-19 para poder continuar con todo lo demás. Nuestra base imponible va a sufrir, la gente perderá sus casas por la pérdida de puestos de trabajo, habrá más desalojos por la pérdida de puestos de trabajo. La gente va a pasar hambre y sin seguro médico debido a la pérdida de puestos de trabajo. Realmente necesitamos concentrarnos en superar la pandemia y volver al trabajo. Con suerte, las terapias y una vacuna están en camino.

Para leer todas las respuestas de las Encuestas 4-5, vaya a la página de inicio de Your Voice -Your Vote.

Esta próxima encuesta se enfoca únicamente en la Medida N (proyecto Strada Verde) y la Medida O (bono para el Distrito Escolar Unificado San Juan-Aromas). Comparta sus pensamientos sobre una o ambas medidas en la Encuesta 6.

BenitoLink agradece a los numerosos encuestados por participar en el proceso democrático y dejar que los candidatos locales sepan lo que piensan. Si desea involucrarse con BenitoLink como voluntario, convertirse en patrocinador de un evento o tiene preguntas, envíe un correo electrónico a yourvoice@benitolink.com. Todavía hay tiempo para responder la Encuesta 1, la Encuesta 2, la Encuesta 3 y las Encuestas 4-5. BenitoLink continuará publicando resultados en la página de inicio Your Voice-Your Vote.

