Residents: share your solutions to challenges facing San Benito County

BenitoLink continues featuring community members at the center of election coverage.

BenitoLink continues gathering opinions on the topics we identified in our first 2020 election survey in mid-July when we asked, “What do you want candidates talking about as they compete for votes?”

From the keywords and topics, we found common themes such as infrastructure, growth and much more. In the next surveys, we asked for solutions for candidates to consider. The survey results and our election coverage to date appear on the Your Voice—Your Vote landing page.

In our latest survey, we’re requesting residents’ solutions concerning several issues.

Survey 4-5

What solutions would you offer candidates about the challenges we face in San Benito County related to COVID-19, schools, and preservation, public art, and beautification?

Encuesta 4-5

¿Qué soluciones puede ofrecer a los candidatos a los desafíos que enfrentamos en el Condado de San Benito relacionados con COVID-19, las escuelas, y la preservación, el arte público y el embellecimiento?

Coming soon will be a survey of opinions on Measures N and O, Strada Verde and San Juan-Aromas Unified School District, respectively.

There’s still time to respond to Survey 1 (Encuesta 1), Survey 2 (Encuesta 2), and Survey 3 (Encuesta 3). BenitoLink will continue to post results on the Your Voice—Your Vote landing page.

BenitoLink thanks the many respondents for engaging in the democratic process and letting local candidates know what’s on your mind. If you would like to volunteer for BenitoLink events, become an event sponsor, or have questions, please email yourvoice@benitolink.com.

Please forward this to your family, friends, and colleagues. Encourage them to participate in our democracy.

For more information about BenitoLink’s election coverage, visit Your Voice–Your Vote.

———

BenitoLink continúa recopilando opiniones sobre los temas que identificamos en la primera encuesta a mediados de julio cuando preguntamos: “¿De qué quieren que hablen los candidatos mientras compiten por los votos?”

De las palabras clave y los temas, encontramos temas comunes como infraestructura, crecimiento y mucho más. En las siguientes encuestas, solicitamos soluciones para que los candidatos las consideren. Los resultados de la encuesta y nuestra cobertura electoral hasta la fecha aparecen en la página de inicio de Tu Voz-Tu Voto.

En esta próxima encuesta, estamos solicitando soluciones de residentes para varios temas.

Encuesta 4-5

¿Qué soluciones ofrecería a los candidatos sobre los desafíos que enfrentamos en el condado de San Benito relacionados con Covid-19, las escuelas y la preservación, el arte público y el embellecimiento?

Pronto seguirá una encuesta de opiniones sobre las Medidas N y O, Strada Verde y el Distrito Escolar Unificado San Juan Aromas respectivamente.

Todavía hay tiempo para responder la Encuesta 1, la Encuesta 2 y la Encuesta 3. BenitoLink continuará publicando resultados en la página de inicio Your Voice-Your Vote.

BenitoLink agradece a los numerosos encuestados por participar en el proceso democrático y dejar que los candidatos locales sepan lo que piensan. Si desea ser voluntario para los eventos de BenitoLink, convertirse en patrocinador del evento o tiene preguntas, envíe un correo electrónico a yourvoice@benitolink.com.

Reenvíe este correo electrónico a su familia, amigos y colegas. Anímalos a participar en nuestra democracia. Para obtener más información sobre la cobertura electoral de BenitoLink, visite Your Voice – Your Vote.