San Benito County issues EBT card scam alert

The County of San Benito issued a scam alert regarding the EBT card.

“If you are an EBT cardholder and receive a text, call or email asking for your card number, PIN or any personal information, do NOT provide it,” the release said. “There are reports of an EBT scam and attempts to steal benefits. For any questions regarding your EBT card, please call 877-328-9677 or visit benefitscal.com.”

Español:

El Condado de San Benito emitio una alerta de estafas con la tarjeta de EBT.

“Si usted tiene tarjeta EBT y recibe un mensaje de texto, una llamada o un correo electrónico pidiéndole su número de tarjeta, su PIN, o cualquier información personal, NO responda,” dijo el condado. “Hay informes [reportes] de una estafa de EBT con el fin de robar beneficios. Para cualquier pregunta respecto a su tarjeta EBT, por favor llame al 877-328-9677 o visite benefitscal.com.”