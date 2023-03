San Benito County issues evacuation warning

Condado de San Benito emite advertencia de evacuación.

Information from San Benito County. Informacion en español del condado disponible a continuación.

Flood watch is in place for the following location:

Lovers Lane

Frazier Lake

San Felipe Area of San Benito County.

High Wind advisory is also in place. Please plan ahead for yourself, family, friends and pets – move livestock/animals to higher ground for safety.

An Evacuation Center will be opening at 5:00 P.M. today, 3/9/2023, at Hollister Migrant Housing Center, 3235 Southside Road, Hollister. Call 9-1-1 for life threatening emergencies.

Commuters please allow extra time to get to/from work. Roads/highways flooding is likely. Do not pass through Road Closed areas. Wipers On, Headlights On.

For media inquires please call (831) 801-0179 or email [email protected]

Vigilancia de inundaciones está en su lugar para

•Lovers Lane

• Frazier Lake

• Área de San Felipe del Condado de San Benito.

El aviso de viento fuerte también está vigente. Planifique con anticipación para usted, su familia, sus amigos y sus mascotas: traslade el ganado/los animales a terrenos más altos por seguridad.

Se abrirá un centro de evacuación a las 5:00 p.m. hoy, 9 de marzo de 2023, en Hollister en el Centro de Vivienda para Migrantes, 3235 Southside Road, Hollister. Llame al 911 para emergencias que amenazan la vida.

Los viajeros por favor permitan tiempo adicional para ir y venir del trabajo. Es probable que se inunden caminos/carreteras. No pase por áreas de carretera cerrada. Limpiaparabrisas encendidos, faros encendidos.

Para consultas de los medios, llame al (831) 801-0179 o envíe un correo electrónico a [email protected]