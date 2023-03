San Benito County issues mandatory evacuations

El condado de San Benito emitió una evacuación obligatoria.

San Benito County issued a mandatory evacuation for residents in the following areas because of severe flooding:

San Felipe Road from Hwy 156 to county line

Lovers Lane

Lake Road

Shore Road from San Felipe to Frazier Lake

Frye Road

Churchill Road

For Media Inquiries please contact Monica Leon [email protected] or (831) 801-0179

El condado de San Benito emitió una evacuación obligatoria para los residentes en las siguientes áreas debido a las graves inundaciones:

San Felipe Road de Hwy 156 a el limite del condado

Lovers Lane

Lake Road

Shore Road de la San Felipe a Fraizer Lake

Frye Road

Churchill Road

Medios de informacion, comuniquese con Monica Leon para informes [email protected] o al 831-801-0179