San Benito County Oral Health Program launches Back-Tooth-School activities

The San Benito County Oral Health Program encourages parents and caregivers to make scheduling a dental check-up for their children a priority.

Information provided by Public Health Services of San Benito. Informacion en Español incluida.

Healthy teeth not only help children eat, speak and sleep better; they also help them to perform better in school. Studies show children who have poor oral health often miss more school and receive lower grades than children who do not. To ensure students keep a healthy smile this coming school year, the San Benito County Oral Health Program, encourages parents and caregivers to make scheduling a dental check-up for their children a priority.

Cavities, which are largely preventable, remain the most common chronic childhood disease. In San Benito County, more than 69% of students have experienced tooth decay by third grade. To address the issue, encouraging daily brushing and flossing with a fluoridated toothpaste and dental check-ups are encourage for all. These activities are in support of a larger statewide effort implemented by Smile, California, the Medi-Cal Dental Program’s campaign to help Medi-Cal members make use of their dental benefit, and the California Department of Public Health’s Office of Oral Health.

“Visiting the dentist before school starts should be at the top of every family’s back-to-school checklist along with school physicals, vaccinations and school supplies,” said Jennifer Frusetta Registered Dental Hygienist Consultant and Project Manager of the San Benito County Oral Health Program, “Regular dental check-ups not only allow the dentist consistent opportunities to provide prevention treatments, such as sealants and fluoride treatments, but the regularity also allows a child to begin to feel more comfortable at each visit, increasing the chances of them continuing regular dental check-ups as adolescents and adults.”

California requires all children have a comprehensive oral check-up by the time they are ready to enter public school. The “Kindergarten Oral Health Assessment” aims to help school staff identify children suffering from untreated dental disease and helps parents and caregivers establish a dental home for their children. This will ensure early detection and preventive services to help children mitigate pain, difficulty eating or speaking, and school absences.

“Regular check-ups give dentists the consistent opportunity to identify and treat tooth decay, apply protective treatments like sealants and fluoride varnish, and, most importantly, discover problems that could cause pain and potentially even harm a child’s self-confidence and overall school performance, if left untreated,” said Alani Jackson, Chief of the Medi-Cal Dental Services Division within the California Department of Health Care Services. “Medi-Cal Dental is here to help. We provide free or low-cost check-ups every six months for members under the age of 21 and molar sealants up to the same age.”

To find a Medi-Cal dental home near you or to download Back-Tooth-School resources including informational flyers, videos, fact sheets, presentations, and social media images, visit the Oral Health and School Readiness page at SmileCalifornia.org and SonrieCalifornia.org.

“Our outreach is geared to get children on a path toward better oral health which will lead to better overall health and academic success,” said California’s Dental Director, Jayanth Kumar, DDS. MPH.

Information provenida por el Departamento de Salud y Servicios humanos de San Benito.

Programa de salud dental del condado de San Benito lanza “Back-Tooth-School” actividades escolares para recordar a los padres y cuidadores de la importancia de la salud bucal de los niños.

Hollister, Ca (August 2, 2021) – Los dientes sanos no solo ayudan a los niños a comer, hablar y dormir mejor; también les ayudan a desempeñarse mejor en la escuela. Los estudios muestran que los niños que tienen mala salud bucal faltan más a la escuela y obtienen calificaciones más bajas que los niños que no la tienen. 1Para asegurar que los estudiantes mantengan una sonrisa saludable este próximo año escolar, el Programa de Salud Bucal del Condado de San Benito anima a los padres y cuidadores a hacer de la programación de un chequeo dental para sus hijos una prioridad.

Las caries, que se pueden prevenir en gran medida, siguen siendo la enfermedad crónica infantil más común. En el Condado de San Benito, más del 69% de los estudiantes han experimentado caries antes de tercer grado. Para abordar el problema, se recomienda a todos alentar el cepillado diario y el uso de hilo dental con una pasta de dientes fluorada y los chequeos dentales. Estas actividades apoyan un esfuerzo estatal más grande implementado por Smile, California, la campaña del Programa Dental de Medi-Cal para ayudar a los miembros de Medi-Cal a hacer uso de su beneficio dental y la Oficina de Salud Bucal del Departamento de Salud Pública de California.

“Visitar al dentista antes de que comiencen las clases debe estar en la parte superior de la lista de verificación para el regreso a la escuela de todas las familias, junto con los exámenes físicos, las vacunas y los útiles escolares”, dijo Jennifer Frusetta, Consultora de Higienista Dental Registrada y Gerente de Proyectos del Programa de Salud Bucal del Condado de San Benito, “Los chequeos dentales regulares no solo le brindan al dentista oportunidades consistentes para brindar tratamientos de prevención, como selladores y tratamientos con flúor, sino que la regularidad también permite que el niño comience a sentirse más cómodo en cada visita, lo que aumenta las posibilidades de que continúen con regularidad revisiones dentales en la adolescencia y la vida adulta”.

California requiere que todos los niños se sometan a un examen oral completo antes de que estén listos para ingresar a la escuela pública. La “Evaluación de la Salud Bucal del Kindergarten” tiene como objetivo ayudar al personal de la escuela a identificar a los niños que padecen enfermedades dentales no tratadas y ayuda a los padres y cuidadores a establecer un hogar dental para sus hijos. Esto garantizará la detección temprana y los servicios preventivos para ayudar a los niños a mitigar el dolor, la dificultad para comer o hablar y las ausencias escolares.

“Los chequeos regulares brindan a los dentistas la oportunidad constante de identificar y tratar la caries dental, aplicar tratamientos protectores como selladores y barnices de flúor y, lo más importante, descubrir problemas que podrían causar dolor e incluso dañar la autoconfianza del niño y el rendimiento escolar general, si no se trata”, dijo Alani Jackson, Jefa de la División de Servicios Dentales de Medi-Cal dentro del Departamento de Servicios de Atención Médica de California. “Medi-Cal Dental está aquí para ayudar. Ofrecemos chequeos gratuitos o de bajo costo cada seis meses para miembros menores de 21 años y selladores molares hasta la misma edad “.

Para encontrar un centro dental de Medi-Cal cerca de usted o para descargar recursos de Back-Tooth-School que incluyen folletos informativos, videos, hojas informativas, presentaciones e imágenes de redes sociales, visite la página Salud Oral y Preparación Escolar en https://smilecalifornia.org/ y SonrieCalifornia.org.

“Nuestro alcance está orientado a que los niños se encaminen hacia una mejor salud bucal que conducirá a una mejor salud en general y al éxito académico”, dijo el Director Dental de California, Jayanth Kumar, DDS. MPH.