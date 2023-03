Sandbags available for upcoming storm

Sacos de arena disponibles para la tormenta que se avecina.

Information provided by San Benito County. Información en español del condado de San Benito disponible a continuación

San Benito County Community members, the National Weather Service is forecasting rain and cold temperatures over the next week. Please continue to stay informed, stay alert, and stay prepared.

Please prepare your household by doing the following:

Charge your devices.

Gas up your vehicles.

Have sufficient medications.

Make a go bag.

Listen and watch for Evacuation messages.

Have sufficient food, water, and pet food.

Check drainages.

Check on your neighbors.

Livestock owners please have a plan for your animals and move them to higher grounds.

For more information on how to be ready visit Ready.gov and listoscalifornia.org for safety and preparedness tips.

Sandbag Locations: will be available to residents on a self-serve basis for localized flooding emergencies. These items are on a first come first serve basis. A pile of sand and burlaps bags will be located at:

Hollister Airport :60 Airport Drive, Hollister

Hollister Fire Station 2: 1000 Union Road, Hollister

Hollister Public Works Yard: 1321 South Street, Hollister *Max of 12 sandbags per household

County Yard: 3220 Southside Road, Hollister

San Juan Bautista City Yard: Jefferson & First Streets, San Juan Bautista

Aromas Tri-County Fire Protection Dist.:492 Carpenteria Rd, Aromas

Bring a shovel to fill the bags and you’ll need to load them into your vehicle.

If life or property is in imminent danger, call 9-1-1.

You can also sign up for Code Red alerts which are Reverse 9-1-1 notifications. The Santa Cruz Regional 9-1-1 uses the CodeRED community notification system to send important messages to residents, businesses, and visitors within Santa Cruz and San Benito Counties in the event of emergency situations or critical community alerts. https://www.scr911.org You may also sign up by texting SCR911 to 99411 to enroll.

Miembros de la comunidad del condado de San Benito, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvia y temperaturas frías durante la próxima semana. Continúe manteniéndose informado, alerta y preparado. Prepare su hogar haciendo lo siguiente:

Cargue sus dispositivos.

Ponga gasolina a sus vehículos.

Tener suficientes medicamentos.

Haz una bolsa de viaje.

Escuche y observe los mensajes de evacuación.

Tenga suficiente comida, agua y comida para mascotas.

Revisa drenajes.

Controle a sus vecinos.

Propietarios de ganado, tengan un plan para sus animales y trasládenlos a terrenos más altos.

Para obtener más información sobre cómo estar preparado, visite Ready.gov y listoscalifornia.org para obtener consejos de seguridad y preparación.

Ubicaciones de sacos de arena: estarán disponibles para los residentes en forma de autoservicio para emergencias de inundaciones localizadas. Estos artículos se asignan por orden de llegada. Se ubicará una pila de sacos de arena y arpillera en:

Aeropuerto de Hollister :60 Airport Drive, Hollister

Estación de bomberos de Hollister 2: 1000 Union Road, Hollister

Hollister Public Works Yard: 1321 South Street, Hollister *Máximo de 12 sacos de arena por hogar

Patio del condado: 3220 Southside Road, Hollister

Patio de la ciudad de San Juan Bautista: Jefferson y First Streets, San Juan Bautista

Aromas Tri-County Fire Protection Dist.:492 Carpenteria Rd, Aromas

Traiga una pala para llenar las bolsas y deberá cargarlas en su vehículo. Si la vida o la propiedad están en peligro inminente, llame al 9-1-1.

También puede suscribirse a las alertas de Code Red, que son notificaciones del 9-1-1 inverso. El 9-1-1 regional de Santa Cruz utiliza el sistema de notificación comunitaria CodeRED para enviar mensajes importantes a los residentes, negocios y visitantes dentro de los condados de Santa Cruz y San Benito en caso de situaciones de emergencia o alertas comunitarias críticas. https://www.scr911.org También puede registrarse enviando un mensaje de texto con SCR911 al 99411 para inscribirse.