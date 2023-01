State to close mobile COVID testing sites

Estado cerrara sitios móviles de prueba COVID.

Informacion en español se incluye a continuacion

The San Benito County announced The California Department of Public Health is closing OptumServe Mobile testing sites including three in the county effective Feb. 5. The news release said the closures are due to declining COVID-19 rates and decrease in testing.

The following sites in the county are closing:

Brigantino Park at 2073 San Juan-Hollister Road in Hollister

San Juan School Soccer Field at 100 Nyland Drive in San Juan Bautista

Immaculate Conception Catholic Church at 7290 Airline Highway in Tres Pinos

The release said free COVID-19 testing and treatment services through OptumServe continue to be available 930 Sunset Drive, Suite 3 in Hollister on Tuesdays, Thursdays and Sundays from 7 a.m. to 3 p.m. by appointment only.

For appointments, register here or call 888-634-1123. It added information on COVID-19 and flu vaccination appointments at San Benito County Public Health, can be found here or call 1-833-422-4255.

The release also provided the following resources:

For more information on other COVID-19 testing sites visit the state website here.

Free at-home test kit ordering is available for each household through the covid.gov test website. To order at-home test kits click here or call 1-800-232-0233.

It added Medicare & Medi-Cal allow pickup of free test kits at pharmacies, and private health insurance covers eight at home tests per month per covered member.

“Free COVID-19 treatment is available for individuals 12+ years old and is highly recommended to high-risk individuals in order to prevent severe illness or hospitalization,” the release said.

It recommended residents who test positive for COVID-19 to talk to their health care provider to learn if they should get treatment or call the California COVID Hotline at 1-833-422-4255, or visit the treatment website for information.

It added California residents who are uninsured, do not have a healthcare provider or unable to get in touch with their doctor within 24 hours can access free treatment via telehealth with Sesame Care.

El condado de San Benito anunció que el Departamento de Salud Pública de California cerrará los sitios de prueba de OptumServe mobiles, incluidos tres en el condado, a partir del 5 de febrero. El comunicado de prensa dice que los cierres se deben a la disminución de los casos de COVID-19 y a la disminución de personas haciendo pruebas.

Los siguientes sitios en el condado están cerrando:

Brigantino Park en 2073 San Juan-Hollister Road en Hollister

Campo de fútbol de la Escuela San Juan en 100 Nyland Drive en San Juan Bautista

Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción en 7290 Airline Highway en Tres Pinos

El comunicado dice que los servicios gratuitos de prueba y tratamiento de COVID-19 a través de OptumServe continúan disponibles en 930 Sunset Drive, Suite 3 en Hollister los martes, jueves y domingos de 7 a. m. a 3 p. m. solo por cita.

Para citas, regístrese aquí o llame al 888-634-1123. Agregó información sobre COVID-19 y citas de vacunación contra la influenza en Salud Pública del Condado de San Benito, se puede encontrar aquí o llamar al 1-833-422-4255.

El lanzamiento también proporcionó los siguientes recursos:

Para obtener más información sobre otros sitios de prueba de COVID-19, visite el sitio web del estado aquí.

El pedido gratuito de kits de prueba en el hogar está disponible para cada hogar a través del sitio web de prueba covid.gov. Para solicitar kits de prueba en el hogar, haga clic aquí o llame al 1-800-232-0233.

Agregó que Medicare y Medi-Cal permiten la recolección de kits de prueba gratuitos en las farmacias, y el seguro de salud privado cubre ocho pruebas en el hogar por mes por miembro cubierto.

“El tratamiento gratuito de COVID-19 está disponible para personas mayores de 12 años y se recomienda encarecidamente a personas de alto riesgo para prevenir enfermedades graves u hospitalizaciones,” dice el comunicado.

Recomendó a los residentes que dieron positivo en la prueba de COVID-19 que hablen con su proveedor de atención médica para saber si deben recibir tratamiento o llamar a la línea directa de COVID de California al 1-833-422-4255, o visitar el sitio web de tratamiento para obtener información.

Agregó que los residentes de California que no tienen seguro, no tienen un proveedor de atención médica o no pueden comunicarse con su médico dentro de las 24 horas pueden acceder al tratamiento gratuito a través de telesalud con Sesame Care.