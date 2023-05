Suicide Prevention Service of the Central Coast announces new prevention resource page and training sessions

El Servicio de Prevención del Suicidio de la Costa Central anuncia una nueva página de recursos de prevención y sesiones de capacitación.

According to a May 25 news release from the Suicide Prevention Service of the Central Coast (SPSCC) in observance of Mental Health Awareness Month it has announced their new suicide prevention resource page, new life saving trainings, and impactful presentations for schools, educators, business, community groups, parents, and the wider community.

As reported by the release, the free 60-minute informative sessions will help develop participants to recognize the warning signs of suicide, engage in supportive conversations, and connect individuals with the appropriate resources. By creating presentations in schools and the community, the Central Coast can work together towards a brighter future for mental health.

According to data from the California Department of Public Health, 4,147 people passed away by suicide in California in 2021 alone. Suicide is now the second leading cause of death among adolescents and young adults aged 15-24 in California. The statistics highlight the urgent need for proactive suicide prevention efforts and accessible resources to support individual crisis.

As part of their ongoing commitment, SPSCC’s new resource page serves as a hub of vital information and educational materials on suicide prevention and postvention offering a wide range of resources, including recognizing warning signs, how to support someone at risk, and how and where to get help. The resource page also provides information and resources for suicide loss survivors.

Andrea Tolaio, Program Director of the SPSCC, said in the release she recognizes the importance of raising awareness during Mental Health Awareness Month.

“By launching our new resource page and offering training and presentations, we aim to provide crucial information and support to individuals in need. Education and prevention are key to reducing the devastating impact of suicide on our community,” said Tolaio.

To schedule a suicide prevention presentation or access valuable resources, please visit SPSCC’s newly launched resource page at www.suicidepreventionservicecc.org.

For more information, visit suicidepreventionservicecc.org.

Según un comunicado inmediato 25 de mayo de 2023 en Santa Cruz California, en conmemoración del Mes de Concientización sobre la Salud Mental, el Servicio de Prevención del Suicidio de la Costa Central (SPSCC) ha anunciado en su nueva página de recursos para la prevención del suicidio, nuevas capacitaciones para salvar vidas e impactantes presentaciones para escuelas, educadores, empresas, grupos comunitarios, padres y la comunidad en general.

Como se informó en el comunicado inmediato, las sesiones informativas gratuitas de 60 minutos ayudarán a desarrollar a los participantes para que reconozcan las señales de advertencia de suicidio, participen en conversaciones de apoyo y conecten a las personas con los recursos apropiados. Mediante la creación de presentaciones en las escuelas y la comunidad, la Costa Central puede trabajar en conjunto hacia un futuro más brillante para la salud mental.

Según datos del Departamento de Salud Pública de California, 4,147 personas fallecieron por suicidio en California solo en 2021. El suicidio es ahora la segunda causa principal de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 24 años en California. Las estadísticas destacan la necesidad urgente de esfuerzos proactivos de prevención del suicidio y recursos accesibles para apoyar crisis individuales.

Según el lanzamiento inmediato, como parte de su compromiso continuo, la nueva página de recursos de SPSCC sirve como un centro de información vital y materiales educativos sobre prevención y posvención del suicidio que ofrece una amplia gama de recursos, incluido el reconocimiento de señales de advertencia, cómo apoyar a alguien en riesgo y cómo y dónde obtener ayuda. La página de recursos también proporciona información y recursos para sobrevivientes de pérdidas por suicidio.

Como afirma el comunicado inmediato, Andrea Tolaio, Directora de Programas del Servicio de Prevención del Suicidio de la Costa Central, reconoce la importancia de crear conciencia durante el Mes de Concientización sobre Salud Mental. “Al lanzar nuestra nueva página de recursos y ofrecer capacitación y presentaciones, nuestro objetivo es brindar información crucial y apoyo a las personas que lo necesitan. La educación y la prevención son clave para reducir el impacto devastador del suicidio en nuestra comunidad”, dijo Tolaio.

Para programar una presentación sobre prevención del suicidio o acceder a recursos valiosos, visite la página de recursos recientemente lanzada de SPSCC en serviciodeprevencionsuicidiocc.org.

Para más información visite serviciodeprevencionsuicidiocc.org.