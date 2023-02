USCIS redesigns Green Card and employment authorization document

USCIS rediseña la tarjeta de residente permanente y el documento de autorización de empleo

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) announced new designs to improve security of Permanent Resident Cards (also known as Green Cards) and Employment Authorization Documents (EADs). USCIS will begin issuing the redesigned cards on Jan. 30, 2023.

The new Green Card and EAD designs contain state-of-the-art technology that continue to safeguard national security and improve service for our customers. Changes include improved detailed artwork; tactile printing that is better integrated with the artwork; enhanced optically variable ink; highly secure holographic images on the front and back of the cards; a layer-reveal feature with a partial window on the back photo box; and data fields displayed in different places than on previous versions.

“This redesign further demonstrates USCIS’ commitment to taking a proactive approach against the threat of secure document tampering, counterfeiting, and fraud,” said USCIS Director Ur M. Jaddou. “Consistent updates to secure documents, informed by our knowledge of the latest methods of bad actors and the innovation and ingenuity of our staff, ensure the continued integrity of secure documents issued by our agency.”

The introduction of the new designs does not mean that currently issued cards are invalid. Current cards remain valid until their expiration date (unless otherwise noted, such as through an automatic extension of a Green Card or EAD as indicated on a Form I-797, Notice of Action, or in a Federal Register notice).

Some Green Cards and EADs issued after Jan. 30, 2023, may still display the existing design format because USCIS will continue using existing cardstock until current supplies are depleted. Both versions of the cards are acceptable for Form I-9, Employment Eligibility Verification; E-Verify; and Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE). Some older Green Cards do not have an expiration date. These older Green Cards without an expiration date generally remain valid; however, USCIS encourages applicants with these older cards to consider applying for a replacement card to prevent fraud or tampering should the card ever get lost or stolen.

USCIS launched the current cards in May 2017. To mitigate the risk of fraud and counterfeiting, the Document Management Division in the USCIS Office of Intake and Document Production redesigns the cards every three to five years. Redesigning the cards is part of the Secure Identification Platform (SIP) Project. The SIP Project began in 2019 with extensive market research. The USCIS Document Management Division met with key industry leaders and stakeholders to learn industry best practices.

Information on how to avoid and report fraud is available on the USCIS Scams, Fraud, and Misconduct page.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) anunció nuevos diseños para mejorar la seguridad de las Tarjetas de Residente Permanente (también conocidas como Tarjetas Verdes) y los Documentos de Autorización de Empleo (EAD). USCIS comenzará a emitir las tarjetas rediseñadas el 30 de enero de 2023.

Los nuevos diseños de Green Card y EAD contienen tecnología nueva que continúa salvaguardando la seguridad nacional y mejorando el servicio para nuestros clientes. Los cambios incluyen ilustraciones detalladas mejoradas; impresión táctil que se integra mejor con la obra de arte; tinta ópticamente variable mejorada; imágenes holográficas de alta seguridad en el anverso y reverso de las tarjetas; una función de revelación de capas con una ventana parcial en el recuadro de fotos posterior; y campos de datos mostrados en diferentes lugares que en versiones anteriores.

“Este rediseño demuestra aún más el compromiso de USCIS de adoptar un enfoque proactivo contra la amenaza de manipulación, falsificación y fraude de documentos seguros”, dijo el director de USCIS, Ur M. Jaddou. “Las actualizaciones constantes de los documentos seguros, informadas por nuestro conocimiento de los métodos más recientes de los malos actores y la innovación y el ingenio de nuestro personal, garantizan la integridad continua de los documentos seguros emitidos por nuestra agencia”.

La introducción de los nuevos diseños no significa que las tarjetas emitidas actualmente no sean válidas. Las tarjetas actuales siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento (a menos que se indique lo contrario, como a través de una extensión automática de una Tarjeta Verde o EAD como se indica en un Formulario I-797, Notificación de Acción o en una notificación del Registro Federal).

Algunas tarjetas verdes y EAD emitidos después del 30 de enero de 2023 aún pueden mostrar el formato de diseño existente porque USCIS continuará usando cartulina existente hasta que se agoten los suministros actuales. Ambas versiones de las tarjetas son aceptables para el Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo; verificación electrónica; y Verificación Sistemática de Extranjería para Derechos (SAVE). Algunas tarjetas verdes más antiguas no tienen fecha de vencimiento. Estas tarjetas verdes más antiguas sin fecha de vencimiento generalmente siguen siendo válidas; sin embargo, USCIS alienta a los solicitantes con estas tarjetas antiguas a que consideren solicitar una tarjeta de reemplazo para evitar el fraude o la manipulación en caso de que la tarjeta se pierda o sea robada.

USCIS lanzó las tarjetas actuales en mayo de 2017. Para mitigar el riesgo de fraude y falsificación, la División de Gestión de Documentos de la Oficina de Admisión y Producción de Documentos de USCIS rediseña las tarjetas cada tres a cinco años. El rediseño de las tarjetas es parte del Proyecto Plataforma de Identificación Segura (SIP). El Proyecto SIP comenzó en 2019 con una extensa investigación de mercado. La División de Administración de Documentos de USCIS se reunió con líderes clave de la industria y partes interesadas para conocer las mejores prácticas de la industria.

La información sobre cómo evitar y denunciar el fraude está disponible en la página de estafas, fraude y mala conducta de USCIS.