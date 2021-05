140th anniversary of the American Red Cross: Call for volunteers

Several volunteer opportunities are available.

Information provided by American Red Cross Northern California Coastal Region/ Informacion en Español incluida.

The Northern California Coastal Region of the American Red Cross released a statement saying though it has been 140 years since Clara Barton founded the American Red Cross, the need to alleviate human suffering hasn’t changed.

The press released added that people continue to come together in innovative ways to serve and give hope during life’s emergencies. Red Cross volunteers, donors and partners unite from all backgrounds to help everyone in need, whether they’re coping with disasters, medical emergencies or the sacrifices of military life.

As disasters become more frequent and intense, Red Cross volunteers are charting the path forward for future generations. Climate change is one of the most persistent challenges of our time, and the Red Cross has seen first-hand the impact that climate change has had on the frequency and severity of natural disasters in Northern California and throughout the country. Consequently, there’s an increasing demand for Red Cross services as families deal with more severe storms, floods and wildfires. The Red Cross is training more local volunteers near disaster-prone areas and leveraging mapping technology to better identify and meet disaster needs in communities across Merced and San Benito Counties.

One such Merced volunteer, Irene Johnson, has served with the Red Cross since the Vietnam War, deploying to help people affected by 26 separate disasters over the years. Irene volunteered during the Hurricane Irma response in 2017 as a recovery care team member. She vividly recalls bulldozers pushing the remnants of people’s lives into huge piles. “The magnitude of Irma was incredible,” Irene said. But the tough times were overshadowed by great memories working with many other caseworkers. “They were phenomenal,” she said. “We all loved each other and stuck together through the hard times.”

While we can’t stop emergencies from happening, the Red Cross can help ensure that people never face them alone. Join the Red Cross as a volunteer to provide relief and care wherever it’s needed — today and for years to come. Here are some of the volunteer positions your local Red Cross urgently needs filled:

Disaster Action Team Member: Support your local on-call Disaster Action Team and respond to local emergencies, such as home fires, to provide services to support the immediate basic needs of families after a disaster.

Recovery Care Team Member: Provide general recovery casework support for individuals and families that were recently displaced by a disaster. Work includes providing referrals for community resources and guidance while people navigate their next steps. Computer work is required, training is provided.

Disaster Mental Health Team Member: Join in providing Disaster Mental Health interventions to local individuals and families impacted by a disaster. The Red Cross is also recruiting a coordinator to support the day-to-day development of this team.

Disaster Health Services Team Members: Red Cross Disaster Health Services team members support our local residents with medical-related needs that occur as a result of a disaster through providing resources and referrals.

Mass Care Team Member: Support local emergency preparedness through shelter site inspections and shelter planning, complete training in feeding and sheltering procedures, and support exercises with other Red Cross volunteers and community partners.

To begin an application to join as volunteer, please visit redcross.org/volunteer. If you have any questions about these positions or your application, please contact Felicia Woolfolk, Recruitment Manager, at [email protected] or 209-812-5203.

140 aniversario de la Cruz Roja Americana: Convocatoria de voluntaries

Aunque pasaron 140 años desde que Clara Barton fundó la Cruz Roja Americana, la necesidad de aliviar el sufrimiento humano no ha cambiado. En la actualidad, las personas siguen uniéndose de maneras innovadoras para servir y dar esperanza durante las emergencias de la vida. Los voluntarios, donantes y colaboradores de distintos ámbitos se unen para ayudar a todos los que lo necesiten, ya sea para hacer frente a desastres, a emergencias médicas o a los sacrificios de la vida militar.

A medida que las catástrofes son más frecuentes e intensas, los voluntarios de la Cruz Roja Americana trazan el camino para las futuras generaciones. El cambio climático es uno de los desafíos más persistentes de nuestra época, y vimos de primera mano la influencia que ha tenido en la frecuencia y gravedad de los desastres en la costa norte de California y alrededor de todo el país.

Por consiguiente, existe una creciente demanda de nuestros servicios, ya que las familias se enfrentan a tormentas, inundaciones e incendios forestales cada vez más graves. La Cruz Roja esta entrenando a más voluntarios locales que se encuentran cerca de zonas propensas a catástrofes, y aprovechando la tecnología de mapeo para identificar y cubrir mejor las necesidades de las comunidades en los condados de Merced y San Benito.

Una de esas voluntarias del condado de Merced, Irene Johnson, ha servido con en la Cruz Roja desde la Guerra de Vietnam y se ha desplegado para ayudar a las personas afectadas por 26 desastres distintos a lo largo de los años. Irene se ofreció como voluntaria durante la respuesta al huracán Irma en 2017 como miembro del equipo de atención de recuperación. Ella recuerda vívidamente las excavadoras empujando los restos de las casas y pertinencias de las personas en enormes pilas. “La magnitud de Irma fue increíble,” dijo Irene. Pero los tiempos difíciles se vieron ensombrecidos por los grandes recuerdos de trabajar con muchos otros voluntarios. “Fueron fenomenales,” dice, “todos nos amamos y nos mantuvimos unidos durante los tiempos difíciles.”

Aunque no podemos evitar que sucedan emergencias, podemos asegurar que las personas no las enfrentan solos. Únase a la Cruz Roja para brindar alivio y asistencia donde se necesite, hoy y en el futuro. Estas son algunas de las posiciones de voluntariado que la Cruz Roja local necesita cubrir con urgencia:

Miembro del equipo de acción en caso de desastre: Apoye al equipo de acción en caso de desastre y responda a las emergencias locales, como incendios en el hogar, para brindar servicios que respalden las necesidades básicas inmediatas de las familias después de un desastre.

Miembro del equipo de atención de recuperación: Brindar apoyo en casos de recuperación para personas y familias que fueron desplazadas por un desastre. El trabajo incluye proporcionar referencias para recursos comunitarios y orientación mientras las personas navegan por sus próximos pasos. Se requiere trabajo en computadora, se brinda capacitación.

Miembro del equipo de salud mental en casos de desastre: Únase para brindar intervenciones de salud mental en casos de desastre a las personas y familias locales afectadas por un desastre. La Cruz Roja también está contratando un coordinador para apoyar el desarrollo diario de este equipo.

Miembros del equipo de servicios de salud en casos de desastre: Los miembros del equipo de servicios de salud en casos de desastre de la Cruz Roja apoyan a nuestros residentes locales con sus necesidades médicas que se producen como resultado de un desastre mediante la provisión de recursos y referencias.

Miembro del equipo de atención masiva: Apoye la preparación local para emergencias a través de inspecciones en el lugar del refugio y planificación del refugio, capacitación completa en procedimientos de alimentación y refugio, y ejercicios de apoyo con otros voluntarios de la Cruz Roja y socios comunitarios.

Para comenzar una solicitud para unirse como voluntario, visite redcross.org/volunteer. Si tiene alguna pregunta sobre estos puestos o su solicitud, comuníquese con Felicia Woolfolk, Gerente de reclutamiento: [email protected] o 209-812-5203.