BenitoLink continues community polling with a second survey

Seeking residents’ opinions on infrastructure and growth ahead of the Nov. 3 election.

Over 100 respondents took part in a recent survey on BenitoLink’s coverage of the Nov. 3 election and its plans to host a candidate forum in October.

We are now launching a new survey which asks residents to voice their opinions about infrastructure and growth.

The first Your Voice—Your Vote survey, sent out in July, posed one central question: What do you want local candidates to be talking about?

There’s still time to respond to Survey 1, which has provided 224 keywords and topics of keen interest to San Benito County residents, such as housing, jobs, highways, roads, COVID-19 and schools.

Now, in our second election survey, we ask you to think about solutions you would like candidates to consider in the areas of infrastructure and growth. (Questions on civility and accountability in government will appear in a later survey.)

Survey 2: What solutions would you offer candidates about the challenges we face in San Benito County?

Encuesta 2: ¿Qué soluciones puede ofrecer a los candidatos a los desafíos que enfrentamos en el Condado de San Benito?

Thank you for engaging in the democratic process and letting local candidates know what’s on your mind. If you’re interested in joining the BenitoLink Election Forum committee, volunteering for the Oct. 8 candidate forum, becoming an event sponsor, or have questions, email yourvoice@benitolink.com.

On July 13, BenitoLink launched Your Voice—Your Vote, seeking community engagement for our 2020 election coverage. We want to learn the issues you care about and hear the questions you want to ask candidates for office.

BenitoLink is compiling input from as many residents as possible, putting community members at the center of our election coverage. We aim to play the role of messenger—transparent and nonpartisan. We are your news, your stories, your county, and we are your town plaza when it comes to engagement and election preparation.

———

Más de 100 encuestados participaron en una encuesta reciente sobre la cobertura de BenitoLink de las elecciones del 3 de noviembre y sus planes de organizar un foro de candidatos en octubre.

Ahora estamos lanzando una nueva encuesta que pide a los residentes que expresen sus opiniones sobre la infraestructura y el crecimiento del condado.

La primera encuesta Your Voice-Your Vote, enviada en julio, planteó una pregunta central: ¿De qué quiere que hablen los candidatos locales?

Todavía hay tiempo para responder a la Encuesta 1, que ha proporcionado 224 palabras clave y temas de gran interés para los residentes del condado de San Benito, como viviendas, trabajos, carreteras, carreteras, COVID-19 y escuelas.

Ahora, en nuestra segunda encuesta electoral, le pedimos que piense en las soluciones que le gustaría que los candidatos consideraran en las áreas de infraestructura y crecimiento. (Las preguntas sobre cortesía y responsabilidad en el gobierno aparecerán en una encuesta posterior).

Encuesta 2: ¿Qué soluciones ofrecería a los candidatos sobre los desafíos que enfrentamos en el condado de San Benito?

Gracias por participar en el proceso democrático y dejar que los candidatos locales sepan lo que piensan. Si está interesado en unirse al comité del Foro Electoral de BenitoLink, ofrecerse como voluntario para el foro de candidatos del 8 de octubre, convertirse en patrocinador de un evento o tiene preguntas, envíe un correo electrónico a yourvoice@benitolink.com.

El 13 de julio, BenitoLink lanzó Your Voice — Your Vote, buscando la participación de la comunidad para nuestra cobertura de elecciones de 2020. Queremos conocer los problemas que le interesan y escuchar las preguntas que desea hacer a los candidatos para el cargo.

BenitoLink está recopilando información de tantos residentes como sea posible, poniendo a los miembros de la comunidad en el centro de nuestra cobertura electoral. Nuestro objetivo es desempeñar el papel de mensajero: transparente y no partidista. Podemos amplificar su voz cuando se trata de participación y preparación para las elecciones.