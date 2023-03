County to appeal FEMA denial

El condado apelará la denegación de FEMA.

Information provided by County of San Benito

Informacion de el condado de San Benito en español disponible a continuación

San Benito County was officially denied Individual Assistance by the Federal Emergency Management Agency (FEMA). This assistance would provide community members impacted by the floods the opportunity to apply for a personal loan for necessary living accommodations. Due to this denial notification, the Board of Supervisors on February 28, 2023, has collectively decided to appeal this denial. To appeal this process, we need all community members to send photos and documentation of damages along with the following information:

Name:

Address:

Contact Phone Number:

The San Benito County Office of Emergency Services will be collecting and sending documentation provided by the community to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for further assessment.

The County asks that if you feel your property/home was not accessed by FEMA, please submit all photos and documentation to [email protected] no later than March 20, 2023, by 5:00 p.m. This will allow the San Benito County Office of Emergency Services to prepare all documentation for the appeal process.

For additional concerns about the appeal process please contact the San Benito County Office of Emergency Services at (831) 636-4168 or you may email your questions to [email protected]

To review the full discussion that took place at the Board of Supervisors meeting on February 28, 2023, please visit the following link https://cosb.granicus. com/player/clip/81?meta_id= 11805

El 24 de febrero de 2023, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) negó oficialmente la Asistencia Individual al condado de San Benito. Esta asistencia proporcionaría a los miembros de la comunidad afectados por las inundaciones la oportunidad de solicitar un préstamo personal para alojamiento necesario de vivienda. Debido a esta notificación de denegación, el 28 de febrero de 2023, la Junta de Supervisores decidió colectivamente apelar esta denegación. Para apelar este proceso, necesitamos que todos los miembros de la comunidad envíen fotos y documentación de los daños junto con la siguiente información:

Nombre:

Dirección:

Teléfono de contacto:

La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de San Benito recopilará y enviará la documentación proporcionada por la comunidad a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para una evaluación adicional.

Además, le pedimos amablemente que si cree que FEMA no accedió a su propiedad/hogar, envíe todas las fotos y la documentación al correo electrónico [email protected] a más tardar el 20 de marzo de 2023 a las 5:00 p.m. Esto permitirá que la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de San Benito prepare toda la documentación para el proceso de apelación.

Para inquietudes adicionales sobre el proceso de apelación, comuníquese con la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de San Benito al (831) 636-4168 o envíe sus preguntas por correo electrónico a [email protected]

Para revisar la discusión completa que tuvo lugar en la reunión de la Junta de Supervisores el 28 de febrero de 2023, visite el siguiente enlace https://cosb.granicus.com/ player/clip/81?meta_id=1

Contact Information:

Monica Leon

Public Information Officer

[email protected]