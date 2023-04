Disaster assistance available for San Benito County

Asistencia por desastre disponible para el condado de San Benito.

Information provided by Office of Disaster Recovery and Resilience Public Information Officer Barbara Nitis. Informacion en Español incluida a continuacion:

San Benito County was declared as one of the primary counties for this presidential declaration. Below is what SBA [Small Business Administration] offers in time of a disaster. I have attached the fact sheet and press release in both English and Spanish, and 3 ways to apply flyers. All the information is also indicated below.

We are assisting our survivors who are homeowners, renters, businesses, and non-profit organizations including places of worship who had suffered from February 21, 2023, and continuing disaster of severe storms, flooding, straight-line winds, landslides, and mudslides can receive disaster assistance.

SBA continues to offer disaster assistance by way of low-interest Federal loans to those affected by the severe storms, tornadoes and flooding. For Physical Damage Loans, it is June 2, 2023, the deadline. For Economic Injury Disaster Loans, the deadline is January 3, 2024.

We encourage people to complete the SBA application even if they are not sure if they need it yet. If approved the loan becomes an option.

Businesses

Property Damage: up to $2,000,000 to repair or replace real estate, machinery and equipment, inventory and other assets that were damaged or destroyed (available to businesses of any size and private, non-profit organizations).

Economic Injury: for businesses and private non-profit organizations suffering adverse financial impacts of the disaster (with or without property loss), up to $2,000,000 for working capital to help pay obligations until normal operations resume. Agricultural cooperatives can receive this loan. It is included in all in the fact sheet.

Individuals and Families

Homeowners: up to $200,000 to repair or replace real estate damage and up to $40,000 to replace personal property.

Renters: up to $40,000 to repair or replace personal property

Interest rates can be as low as 4.00 percent for businesses, 2.375 percent for private nonprofit organizations and 2.375 percent for homeowners and renters with terms up to 30 years. Loan amounts and terms are set by SBA and are based on each applicant’s financial condition.

Applicants may apply online, receive additional disaster assistance information, and download applications at https:// disasterloanassistance.sba. gov/. Applicants may also call SBA’s Customer Service Center at (800) 659-2955 or email [email protected] gov for more information on SBA disaster assistance. Individuals who are deaf or hard-of-hearing may call 7-1-1.

Attached are digital copies of information you might find helpful. Please feel free to copy and distribute as you see fit and to post this information onto your web page.

If you would like a meeting or have any further questions about SBA disaster assistance. The best way to reach me is on my cell, (571) 752-0660, or by email, [email protected].

Información proporcionada por la Oficial de Información Pública de la Oficina de Recuperación y Resiliencia ante Desastres Barbara Nitis

El condado de San Benito fue declarado como uno de los principales condados de esta declaración presidencial. A continuación se muestra lo que la SBA [Administración de Pequeñas Empresas] ofrece en caso de desastre. Adjunto la hoja informativa y el comunicado de prensa en inglés y español, y volantes de 3 formas de aplicar. Toda la información también se indica a continuación.

Estamos ayudando a nuestros sobrevivientes que son propietarios de viviendas, inquilinos, empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluidos los lugares de culto que sufrieron desde el 21 de febrero de 2023 y el desastre continuo de tormentas severas, inundaciones, vientos en línea recta, deslizamientos de tierra y deslizamientos de tierra pueden recibir asistencia por desastre.

La SBA continúa ofreciendo asistencia por desastre a través de préstamos federales de bajo interés para aquellos afectados por tormentas severas, tornados e inundaciones. Para los Préstamos por Daños Físicos, es el 2 de junio de 2023, la fecha límite. Para los préstamos por desastre por daños económicos, la fecha límite es el 3 de enero de 2024.

Alentamos a las personas a completar la solicitud de la SBA incluso si aún no están seguros de si la necesitan. Si se aprueba, el préstamo se convierte en una opción.

Negocios

Daños a la propiedad: hasta $2 000 000 para reparar o reemplazar bienes inmuebles, maquinaria y equipo, inventario y otros activos dañados o destruidos (disponible para empresas de cualquier tamaño y organizaciones privadas sin fines de lucro).

Daño económico: para empresas y organizaciones privadas sin fines de lucro que sufran impactos financieros adversos por el desastre (con o sin pérdida de propiedad), hasta $2,000,000 para capital de trabajo para ayudar a pagar las obligaciones hasta que se reanuden las operaciones normales. Las cooperativas agrícolas pueden recibir este préstamo. Está incluido en todos en la ficha técnica.

Individuos y Familias

Propietarios de viviendas: hasta $200,000 para reparar o reemplazar daños a bienes inmuebles y hasta $40,000 para reemplazar propiedad personal.

Inquilinos: hasta $40,000 para reparar o reemplazar propiedad personal

Las tasas de interés pueden ser tan bajas como 4,00 por ciento para empresas, 2,375 por ciento para organizaciones privadas sin fines de lucro y 2,375 por ciento para propietarios e inquilinos con plazos de hasta 30 años. Los montos y términos de los préstamos los establece la SBA y se basan en la condición financiera de cada solicitante.

Los solicitantes pueden presentar su solicitud en línea, recibir información adicional sobre asistencia por desastre y descargar solicitudes en https://disasterloanassistance.sba.gov/. Los solicitantes también pueden llamar al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al (800) 659-2955 o enviar un correo electrónico [email protected] para obtener más información sobre la asistencia por desastre de la SBA. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden llamar al 7-1-1.

Se adjuntan copias digitales de información que puede resultarle útil. Siéntase libre de copiar y distribuir como mejor le parezca y de publicar esta información en su página web.

Si desea una reunión o tiene más preguntas sobre la asistencia por desastre de la SBA. La mejor manera de comunicarse conmigo es a mi celular, (571) 752-0660, o por correo electrónico, [email protected]