Federal government approves San Benito County for individual assistance

Information from the county of San Benito

On the evening of April 3, 2023, the White House announced the Presidential Declaration of Disaster approval for the February and March Storm Events. The County of San Benito was approved for Individual Assistance for these incidents and has yet to be notified of approval for Public Assistance.

This declaration is critical in the ongoing recovery efforts to help our San Benito County residents, and businesses get back on their feet after the second series of atmospheric storms brought by the record-breaking rainfall and widespread flooding in the months of February and March of 2023.

The County’s elected officials and executive management team recognize the importance of this declaration, which will provide much-needed aid and assistance to those who have been most impacted by the recent floods throughout the County.

Individual Assistance will include:

Rental assistance.

Low or no-interest loans.

Other critical benefits to help families recover from the recent disaster.

San Benito County will host a FEMA Disaster Recovery Center where residents and businesses can apply for Assistance in person, accessing Federal, State, and County Agencies all in one location. We are still identifying these days for the Disaster Assistance Center and will make notifications once that has been established. In the meantime, residents can now start registering for FEMA Disaster Assistance by visiting DisasterAsssistance.gov or calling the FEMA Helpline at (800)621-3362.

While the recovery process will take months and, in some cases, even longer based on the amount of damage, the County has endured. Please understand the County of San Benito is committed to working closely with Federal, State, and local partners to ensure that all those affected by the disaster receive the Assistance and support they need. Over the coming days, FEMA’s presence will grow, and the County looks forward to working with FEMA and other partners to ensure that the recovery process is as smooth and efficient as possible.

San Benito County would like to thank all those who continue to help in the recovery efforts. We look forward to working together to help San Benito community members and businesses recover from this disaster.

For more information, please visit the San Benito County Storm Information website at: www.cosb.us.

Información del condado de San Benito

La noche del 3 de abril de 2023, la Casa Blanca anunció la aprobación de la Declaración Presidencial de Desastre para las Tormentas de febrero y marzo. El Condado de San Benito fue aprobado para Asistencia Individual para estos incidentes y aún no ha sido notificado de aprobación para Asistencia Pública.

Esta declaración es fundamental en los esfuerzos de recuperación en curso para ayudar a nuestros residentes y negocios del condado de San Benito a recuperarse después de la segunda serie de tormentas atmosféricas provocadas por las precipitaciones récord y las inundaciones generalizadas en los meses de febrero y marzo de 2023.

Los funcionarios electos y el equipo de administración ejecutiva del condado reconocen la importancia de esta declaración, que brindará la ayuda y la asistencia que tanto necesitan las personas que se han visto más afectadas por las inundaciones recientes en todo el condado.

La asistencia individual incluirá:

Asistencia de alquiler.

Préstamos a bajo o sin interés.

Otros beneficios críticos para ayudar a las familias a recuperarse del desastre reciente.

El condado de San Benito albergará un Centro de recuperación por desastre de FEMA donde los residentes y las empresas pueden solicitar asistencia en persona, accediendo a las agencias federales, estatales y del condado, todo en una ubicación. Todavía estamos identificando estos días para el Centro de Asistencia por Desastre y haremos notificaciones una vez que se haya establecido. Mientras tanto, los residentes ahora pueden comenzar a registrarse para recibir asistencia por desastre de FEMA visitando DisasterAsssistance.gov o llamando a la línea de ayuda de FEMA al (800) 621-3362.

El proceso de recuperación llevará meses y, en algunos casos, más tiempo según la cantidad de daño, que el condado ha resistido. Por favor, comprenda que el Condado de San Benito se compromete a trabajar en colaboración con socios federales, estatales y locales para garantizar que todos los afectados por el desastre reciban la asistencia y el apoyo que necesitan. En los próximos días, la presencia de FEMA crecerá y el Condado espera trabajar con FEMA y otros socios para garantizar que el proceso de recuperación sea lo más fluido y eficiente posible.

El condado de San Benito quisiera agradecer a todos aquellos que continúan ayudando en los esfuerzos de recuperación. Esperamos trabajar juntos para ayudar a los miembros de la comunidad y las empresas de San Benito a recuperarse de este desastre.

Para obtener más información, visite el sitio web de información sobre tormentas del condado de San Benito en: www.cosb.us.