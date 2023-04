FEMA opens disaster recovery center for flood victims

FEMA abre centro de recuperación por desastre para víctimas de inundaciones.

A person walking in the flooded Mission Farm RV Park on March 10, 2023. Photo by Noe Magaña.

Information from FEMA. Informacion de FEMA en español a continuación. This article was updated as FEMA changed the dates.

FEMA, in partnership with CalOES, will be hosting a Disaster Recovery Center (DRC) for victims of the February 21st – March Winter Storms.

The news release said this is an information-based resource center and that only information is distributed.

The DRC is located at the Strada Verde Innovation Park, 354 First Street in Hollister. It is open 9 a.m. to 7 p.m. starting April 20 from Monday to Saturday.

FEMA, en asociación con CalOES, organizará un Centro de recuperación de desastres (DRC) para las víctimas de las tormentas de invierno del 21 de febrero al marzo.

El comunicado de prensa dijo que este es un centro de recursos basado en información y que sólo se distribuye información.

El DRC esta localizado en Strada Verde Innovation Park, 354 First Street in Hollister. Estara abierto a partir del 20 de Abril de las 9 a.m. a las 7 p.m.