SBC lifts evacuation warnings

SBC levanta advertencias de evacuación

Informacion en español se incluye a continuacion

San Benito County announced Jan. 19 that it lifted all evacuation warnings for the following areas:

Lovers Lane

San Felipe Road from hwy 156 to county Line

Lake Road

Dunneville Estates

Shore Road from San Felipe to Frazier Lake Road.

“Currently the threat of our waterways flooding in specific areas has decreased,” the release said. “These past few weeks the county has endured long and intense weather conditions. The San Benito County understands during these times of uncertainty it can be challenging, we appreciate your overall cooperation to help us keep all residents safe.”

The county also announced it’s currently developing a new webpage, www.cosb.us/storminforecovery, to provide resources and information on recovery that will be updated as resources are available.

On Jan. 17 the Board of Supervisors declared a state of emergency. On Jan. 18 and 19 FEMA and Cal-OES conducted initial damage assessment in the Lovers Lane area. On Jan. 19 at 7 p.m., the county closed its emergency shelter at the Veterans Memorial Building.

For additional questions please contact Monica Leon at [email protected]

El condado de San Benito anunció el 19 de enero que levantó todas las advertencias de evacuación para las siguientes áreas:

Lovers Lane

San Felipe Road de hwy 156 hasta la linea del condado

Lake Road

Dunneville Estates

Shore Road desde San Felipe hasta Frazier Lake Road.

“Actualmente, la amenaza de inundación de nuestras vías de agua en áreas específicas ha disminuido,” dijo el comunicado. “Estas últimas semanas, el condado ha soportado condiciones climáticas prolongadas e intensas. El Condado de San Benito comprende que durante estos tiempos de incertidumbre puede ser un desafío, apreciamos su cooperación general para ayudarnos a mantener seguros a todos los residentes. ”

El condado también anunció que actualmente está desarrollando una nueva página web, www.cosb.us/storminforecovery, para proporcionar recursos e información sobre recuperación que se actualizará a medida que haya recursos disponibles.

El 17 de enero, la Junta de Supervisores declaró el estado de emergencia. El 18 y 19 de enero, FEMA y Cal-OES realizaron una evaluación inicial de daños en el área de Lovers Lane. El 19 de enero a las 7 p. m., el condado cerró su refugio de emergencia en el Veterans Memorial Building.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con Monica Leon en [email protected]